У громаді працюватиме 10 ліцеїв та 26 гімназій

Міська рада затвердила мережу старшої профільної школи на 2026–2027 навчальний рік у Тернопільській громаді. Загалом працюватиме 10 ліцеїв та 26 шкіл-гімназій. Про це повідомляють на сайті Тернопільської міської ради.

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Гімназії надаватимуть початкову та базову середню освіту, а ліцеї – профільну середню освіту. Статус ліцеїв матимуть:

Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» імені Івана Франка (профілі: філологічний – українська мова та література, французька, німецька мови; природничі науки; історико-правовий; ІТ; фізико-математичний);

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – правовий ліцей № 2» (профілі: економічний; філологічний – українська та іноземні мови; історико-правовий);

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов (профілі: філологічний – іноземні мови; філологічний – українська мова; математичний; фізико-біологічний);

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей № 6 імені Назарія Яремчука» (профілі: філологічний – українська мова; історико-правовий; хіміко-біологічний; туризм та комунікація; культурно-мистецький);

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – медичний ліцей № 15 імені Лесі Українки» (профілі: медичний; біотехнологічний; іноземна філологія – англійська мова; історико-правовий);

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 імені Володимира Левицького (профілі: математичний; філологічний – англійська, німецька мови; філологічний – українська, англійська мови; філософсько-соціологічний; спортивний);

Тернопільський академічний ліцей «Плеяда-19» (профілі: лінгвістичний – українська, англійська, німецька мови; економіка і менеджмент; публічна політика та громадянська освіта; психологія поведінки та соціальні дослідження);

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 (профілі: ІТ; філологічний – українська, англійська мови; суспільствознавчий; природничо-екологічний);

Тернопільський класичний ліцей (профілі: філологічний – англійська, німецька мови; міжнародна журналістика; міжнародні економічні відносини; природничо-інформатичний).

Окремо в мережі передбачено Тернопільський ліцей № 21 – спеціалізовану мистецьку школу імені Ігоря Герети (із мистецьким профілем).

Гімназіями зі структурними підрозділами «Початкова школа» визначені:

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Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4;

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов;

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов;

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8;

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – економічний ліцей № 9 імені Іванни Блажкевич»;

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10;

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 імені Героїв 44 окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола;

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»;

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 імені Андрія Юркевича;

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 імені Богдана Лепкого;

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов;

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18;

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 імені Руслана Муляра;

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22;

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23;

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24;

Тернопільський академічний ліцей «Генезис»;

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 імені Дмитра Заплітного;

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 імені Віктора Гурняка;

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов;

Тернопільська гімназія №30;

Кобзарівська гімназія;

Курівецька гімназія імені Миколи Бенцаля;

Чернихівська гімназія;

Гімназія «Гармонія» Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола.

Окрім того, у Тернопільській гімназії № 30 та Чернихівській гімназії передбачені дошкільні підрозділи. Із 1 вересня 2027 року в Україні має розпочатися загальнонаціональне впровадження трирічної профільної старшої школи.