Юто Хорігомо – перший олімпійський чемпіон зі скейтбордингу

Японський скейтбордист Юто Хоріґоме став першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу, перемігши в дисципліні «стріт» серед чоловіків.

Хоріґоме за підсумками змагань набрав 37,18 балів. Другим став бразилець Кельвін Гефлер з 36,15 балами, а третім – Джаггер Ітон зі США (35,35 балів).

Цьогоріч скейтбординг дебютував у програмі Олімпійських ігор у Токіо. Рішення про включення цього виду спорту в програму було прийнято Міжнародним олімпійським комітетом у серпні 2016 року.

Всього має бути розіграно 4 комплекти нагород серед скейтбордистів у двох дисциплінах у чоловіків і жінок – «стріт» та «парк».