У Токіо визначився перший в історії олімпійський чемпіон зі скейтбордингу
Цьогоріч скейтбординг дебютував у програмі Олімпійських ігор у Токіо
Спорт — Юрій Братюк, 0 0
0 0
Юто Хорігомо – перший олімпійський чемпіон зі скейтбордингу
Японський скейтбордист Юто Хоріґоме став першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу, перемігши в дисципліні «стріт» серед чоловіків.
Хоріґоме за підсумками змагань набрав 37,18 балів. Другим став бразилець Кельвін Гефлер з 36,15 балами, а третім – Джаггер Ітон зі США (35,35 балів).
Цьогоріч скейтбординг дебютував у програмі Олімпійських ігор у Токіо. Рішення про включення цього виду спорту в програму було прийнято Міжнародним олімпійським комітетом у серпні 2016 року.
Всього має бути розіграно 4 комплекти нагород серед скейтбордистів у двох дисциплінах у чоловіків і жінок – «стріт» та «парк».
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET