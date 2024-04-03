У Торонто проведуть фестиваль українського кіно
Кіно — Наталка Горішня, 0 0
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Одним з фестивальних фільмів стане «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча
На Фестивалі українського кіно в Торонто (TUFF), що відбудеться 4-7 квітня, представлять низку українських фільмів, які, зокрема, отримали відзнаки на престижних фестивалях, йдеться на сторінці події у Facebook. Фестиваль проводять уже вдруге.
У переліку стрічок:
- «Я працюю на цвинтарі»
- «Віддана»
- «Люксембург, Люксембург»
- «Ля Палісада»
- «Клондайк»
- «Валерія виходить заміж»
- «Ми не згаснемо»
- «Звідки куди»
- збірка короткометражних анімаційних фільмів.
Фестиваль відбуватиметься у в кінозалі The Royal Cinema. Усі надходження від TUFF 2024 надійдуть до фонду «Другий фронт» і на гуманітарну роботу Канадсько-української фундації.
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