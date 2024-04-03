Одним з фестивальних фільмів стане «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча

На Фестивалі українського кіно в Торонто (TUFF), що відбудеться 4-7 квітня, представлять низку українських фільмів, які, зокрема, отримали відзнаки на престижних фестивалях, йдеться на сторінці події у Facebook. Фестиваль проводять уже вдруге.

У переліку стрічок:

«Я працюю на цвинтарі»

«Віддана»

«Люксембург, Люксембург»

«Ля Палісада»

«Клондайк»

«Валерія виходить заміж»

«Ми не згаснемо»

«Звідки куди»

збірка короткометражних анімаційних фільмів.

Фестиваль відбуватиметься у в кінозалі The Royal Cinema. Усі надходження від TUFF 2024 надійдуть до фонду «Другий фронт» і на гуманітарну роботу Канадсько-української фундації.