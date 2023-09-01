Найчастіше випадки укусів змій фіксують у гірській місцевості Львівщини.

У четвер, 31 серпня, у Трускавці на території між вулицями Мазепи та Дрогобицька змія вкусила у вказівний палець правої руки 38-річну мешканку Покровська, яка тимчасово проживає у Трускавці. О 21:19 потерпілу госпіталізували до Дрогобицької міської лікарні, повідомили на сайті Трускавецької міської ради.

Генеральний директор Дрогобицької міської лікарні Андрій Коцюба повідомив ZAXID.NET, що потерпіла у реанімації. Її стан – середньої важкості. Вона перебуває під наглядом лікарів.

Жінка розповіла лікарям, що гуляла на території, яка знаходиться поблизу лісового масиву, підійшла близько до куща і не помітила, що там причаїлася гадюка.

Це далеко не перший випадок, коли мешканців Львівщини кусають гадюки. Такі випадки трапляються не лише в горах, у місцях відпочинку на природі, а й на вулицях, подвір’ях людей, чиї будинки стоять неподалік лісу. Часто від укусів змій потерпають і діти. Нещодавно у селі Верхнє Висоцьке, що на Самбірщині, змія вкусила 4-річну дитину, яка бавилася на подвір’ї.

Рятувальники радять мешканцям Львівщини бути обережними та уважними у лісі, на природі у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, камінні біля водойм тощо. Найчастіше випадки укусів змій фіксують у гірській місцевості Львівщини.

Якщо випадково побачили змію поряд із собою, рятувальники радять не панікуйте, не наближатисяь і не робити різких рухів, а спокійно відійти. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. У ліс краще взувати високе, щільне взуття, яке змія не прокусить.