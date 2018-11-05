У Трускавці закінчився 7-й кінофестиваль «Корона Карпат»

Цього разу кінофестиваль у Трускавці присвятили сучасному українському кіно. Тому тут показали як художні, так і документальні стрічки, зняті українцями або про Україну.

Уже традиційно в останній день встановлюють бронзову плиту переможцю минулого року. П’ята табличка на алеї кінослави для латвійського режисера Яніса Нордса і його фільму «Мамо, я люблю тебе».

«Дуже хороша традиція, надіюся, що вже через кілька років тут буде не тільки п'ять, а до самого кінця ці таблички», – сказав режисер з Латвії Яніс Нордс.

Кінофестиваль у Трускавці влаштовують вже всьоме. Це не лише промоція міста, але й майданчик для знайомств у кіноіндустрії. А ще можливість наживо познайомитись із тими, хто робить фільм.

«Ось цей Трускавецький кінофестиваль це одна із маленьких ноток у цій великій симфонії піару, як я вважаю, який має бути про нашу країну у всьому світі, потрібно розказувати про наше кіно, побільше фестивалів, побільше показів робити», – поділилась акторка та телеведуча Наталя Кудряшова.

За чотири дні тут показали більше 30 українських фільмів. А зірка серіалу «Коли ми вдома» та «Слуга народу» акторка Катерина Кістень для учнів «Галицької кіношколи» влаштувала майстер-клас.

«Я дізналась, що діти виграли грант і можуть знімати кіно. Вони навіть написали певний сценарій, розробляють його. І я запропонувала взяти цей сценарій і з ним попрацювати. Над характерами, над сюжетними лініями», – розповіла акторка Катерина Кістень.

Дев’ять нагород забрали стрічки, актори та режисери короткого та повного метру. А от гран-прі «Корони Карпат» отримав фільм україно-ісландсько-французького виробництва «Гірська жінка на війні».

«Отримати гран-прі у Трускавці це дуже приємно, оскільки ми були представлені в Одесі як фільм відкриття не в рамках конкурсу, відповідно це в нас перший український досвід», – додала керівниця медіа та піару Solar Media Entertainment Олександра Миколишин.

Організатори зазначають, що фільми, які тут стають переможцями, мають гарну фестивальну історію у світі.

«Вони були італійські, американські, європейські, англійські, французькі призи, тому ті фільми серйозні, значить зроблені дуже якісно і дуже гарно», – сказав генеральний директор кінофестивалю «Корона Карпат» Олег Карпин.

За останні три роки в Україні зросло державне фінансування на виробництво свого кінопродукту. Якщо у 2016 році було 250 мільйонів гривень, наступного року чекають у чотири рази більше.

«Ми очікуємо не менше мільярда гривень. В цьому році вийшло у нас 18 фільмів за підтримки Держкіно. В наступному році чекаємо напевно більше, близько 20-ти», – підсумував головний спеціаліст Держагентства України з питань кіно Артем Голосов.

Це будуть фільми різних жанрів.