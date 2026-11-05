Попередні спроби продати споруду у 2024 та 2025 роках не відбулися

У центрі Івано-Франківська виставили на продаж за 49,5 млн грн будівлю колишнього будинку культури залізничників на вул. Грюнвальдській, 17. Йдеться про цегляну споруду 1926 року побудови загальною площею 1174,7 м². Нерухомість продає товариство з обмеженою відповідальністю «Інвест-Актив» через електронну систему «Prozorro.Продажі». Для продажу об’єкта обрали формат гібридного голландського аукціону.

Раніше будівля на вул. Грюнвальдській, 17, що знаходиться за 800 метрів від центру, належала «Укрзалізниці». У жовтні 2021 року компанія виставила її на електронні торги як службово-технічну будівлю площею 1174,7 м². Один із тогочасних аукціонів зі стартовою ціною понад 11,5 млн грн не відбувся. Однак у лютому 2022 року нерухомість усе ж продали: переможцем торгів стало ТОВ «Еспіві-КР», яке запропонувало 12 млн грн. Його конкурентом було ТОВ «Фінстрім».

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У 2024 році будівлю знову почали виставляти на продаж. Аукціон, призначений на 30 серпня, не відбувся. У квітні 2025 року нерухомість знову виставили на аукціон, цього разу зі стартовою ціною 42 млн грн. Торги мали відбутися 1 травня, однак також не відбулися. Тепер будівлю знову пропонують придбати через «Prozorro.Продажі» — за 49,5 млн грн.

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Для об’єкта вже розробили ескізний проєкт реконструкції. Він передбачає добудову та надбудову приміщень зі збереженням фасаду споруди. Після реконструкції площа будівлі має збільшитися з 1174,7 до 1524,86 кв. м.

Проєкт також передбачає облаштування ліфта у зовнішніх конструкціях, що дасть змогу зберегти історичний конструктив будівлі, зеленого внутрішнього дворика та літньої тераси. У підвальних приміщеннях планують облаштувати укриття, а також передбачити евакуаційний вихід для технічних служб та інкасаторів.