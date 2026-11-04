Проєкт у Поляниці планують реалізувати до кінця 2029 року

У Поляниці розпочалося будівництво апарт-комплексу Skogur City. Проєкт передбачає майже півтисячі квартир, магазини, SPA і спортивну інфраструктуру.

Про початок будівництва ЖК на території курортного села, поблизу гірськолижного комплексу «Буковель» у вівторок, 3 листопада, повідомив Forbes.

«Skogur City задуманий як комплекс для тривалого перебування в горах – з рівнем інфраструктури, звичним для міста. Тут можна відпочивати в сезон, а можна жити, працювати й вести справи цілий рік», – йдеться у публікації.

За інформацією ЛУН, житловий комплекс преміумкласу складатиметься з восьми секцій на 6–9 поверхів і матиме 459 квартир. ЖК доповнять магазини та сервіси, SPA, спортивна інфраструктура та підземний паркінг на 189 автомобілів.

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Усі будинки комплексу забезпечать резервним живленням від генератора і сонячних панелей. Вартість однокімнатної квартири в Skogur City стартує від 3,2 млн грн (99 тис. грн за м2).

Генпідрядником будівництва виступає компанія «Благо Буд» франківського підприємця Андрія Луцького. Проєкт планують реалізувати до кінця 2029 року.