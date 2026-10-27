Генплан стосується понад 700 га площі села та розроблений на довгострокову перспективу

Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міськради оприлюднив проєкт генплану села Драгомирчани. Документ розглянуть 2 листопада на громадських слуханнях.

Генеральний план стосується понад 700 га площі села та розроблений на довгострокову перспективу – до 2046 року. Очікують, що за цей час чисельність населення в Драгомирчанах зросте з 1,5 тис. до 17 тис. людей (або в 11 разів).

Частина Івано-Франківської агломерації

«Головним чинником, що вплине на проєктну чисельність населення села є механічний приріст (міграція), яку спричинить масштабне багатоквартирне будівництво», – йдеться у документі.

Зростанню чисельності населення Драгомирчани завдячуватимуть близькості до Івано-Франківська та примиканням до забудови Крихівців, які безпосередньо межують із містом.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Івано-Франківська агломерація з обласним центром та селами Вовчинець, Угорники, Микитинці, Хриплин, Черніїв, Чукалівка, Крихівці та Драгомирчани на розрахунковий термін налічуватиме близько 385 тис. мешканців, з яких близько 78% припадатиме на Івано-Франківськ.

Нове житло в Драгомирчанах

Проєктними рішеннями у селі та за його межами передбачена нова житлова забудова площею близько 164 га (90 га – садиби, 74,5 га – багатоквартирні будинки).

Садибна забудова запроєктована в урочищі Долина (північ села), в урочищі Петрово (західна частина) та в урочищі Березники (східна частина). Її квартали формуються разом із зеленими зонами та закладами дошкільної освіти.

Водночас багатоквартирна забудова середньої поверховості (п’ять і більше поверхів) запроєктована в урочищі Петрово (3 га) та в урочищі Помірки (71,5 га). Загалом тут передбачено зведення багатоповерхівок на 7 тис. квартир, в яких проживатимуть 14 тис. мешканців.

Школи та реабілітаційний центр

Генеральним планом Драгомирчан передбачено близько 72 га нової громадської забудови. В урочищі Помірки вона об’єднає низку громадських об’єктів: торговий центр, аквапарк на 4,8 га, парк розваг, заклади громадського харчування, культові споруди та заклад загальної середньої освіти (спочатку НВК, а потім розбудова до ліцею).

Проєкт генплану села Драгомирчани (натисніть для збільшення)

Окрім того, біля мосту через річку Бистриця Солотвинська планують зведення спортивного комплексу, а у південній межі села передбачається будівництво реабілітаційного центру на 100 місць. Також запроєктовано пожежне депо, місця для підприємств торгівлі, харчування, офісів і центрів дозвілля.

Водночас на межі з Чукалівським старостатинським округом заплановано розміщення підприємств переробної промисловості та транспортно-логістичний центр орієнтовно на 700 робочих місць. Містобудівна документація передбачає і облаштування чотирьох парків, бульвару та низки скверів на 35,5 га території Драгомирчан і дозволяє включити в межу села масив держлісфонду площею 28 га для організації лісопарку.

Проєктні рішення передбачають закриття сільського кладовища. Хоронитимуть мешканців на франківському кладовищі, розташованому на землях Драгомирчанського старостинського округу.

Генеральний план розглянуть на громадських слуханнях 2 листопада. Вони розпочнуться о 18:00 в будинку культури Драгомирчан на вул. Незалежності, 77.