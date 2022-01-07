Через проведення фестивалю «Спалах різдвяної звізди» у суботу, 8 січня, з 13:00 до 13:20 ситуативно перекриють рух транспорту на пл. Ринок, а з 13:40 до 14:00 – на пр. Свободи.

Як повідомила прес-служба ЛМР, традиційна хода звіздарів пройде з вул. Ставропігійської через пл. Ринок, вул. Шевську, пл. Яворського та вул. Театральну до просп. Свободи.

Програма ходи:

12:45 – формування колони;

13.00 – початок ходи;

13:05 – вул. Ставропігійська;

13:10 – пл. Ринок, коляда біля шопки;

13:20 – вул. Шевська;

13:25 – пл. Яворського, коляда біля дідуха;

13:35 – вул. Театральна;

13:40 – просп. Свободи, коляда біля статуї Діві Марії;

13:55 – просп. Свободи, коляда біля пам’ятника Тарасу Шевченку;

14.05 – просп. Свободи, площа перед Оперним театром, коляда біля ялинки.

Крім того, 7 та 9 січня центральна частина міста буде закрита для руху приватного та громадського автотранспорту.