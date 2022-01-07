У центрі Львова перекриють рух через ходу звіздарів
Транспорт тимчасово не курсуватиме на площі Ринок та проспекті Свободи
Суспільство — Анна Журба, 0 0
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Через проведення фестивалю «Спалах різдвяної звізди» у суботу, 8 січня, з 13:00 до 13:20 ситуативно перекриють рух транспорту на пл. Ринок, а з 13:40 до 14:00 – на пр. Свободи.
Як повідомила прес-служба ЛМР, традиційна хода звіздарів пройде з вул. Ставропігійської через пл. Ринок, вул. Шевську, пл. Яворського та вул. Театральну до просп. Свободи.
Програма ходи:
- 12:45 – формування колони;
- 13.00 – початок ходи;
- 13:05 – вул. Ставропігійська;
- 13:10 – пл. Ринок, коляда біля шопки;
- 13:20 – вул. Шевська;
- 13:25 – пл. Яворського, коляда біля дідуха;
- 13:35 – вул. Театральна;
- 13:40 – просп. Свободи, коляда біля статуї Діві Марії;
- 13:55 – просп. Свободи, коляда біля пам’ятника Тарасу Шевченку;
- 14.05 – просп. Свободи, площа перед Оперним театром, коляда біля ялинки.
Крім того, 7 та 9 січня центральна частина міста буде закрита для руху приватного та громадського автотранспорту.
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