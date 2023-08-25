Влодко Костирко 24 серпня проводить екскурсію «Домом 42»

У Львові, на площі Ринок, 42, діятиме мистецький простір «Дім 42», який відтепер є частиною ЛКП «Львівське радіо». На відкритті простору у четвер, 24 серпня, відбулася зустріч «Невидиме, уявне, ймовірне», під час якої екскурсії кам'яницею провели мистецтвознавець Влодко Костирко, культурологиня Богдана Брилинська та кандидат філософських наук Ігор Колесник. Це перша подія у межах міждисциплінарної програми «Поетика ймовірного», яка триватиме до жовтня. Директор ЛКП «Львівське радіо» Андрій Лінік розповів, що приміщення є муніципальним будинком, в якому фрагментарно збереглися ренесансні та барокові розписи.

«Ми б хотіли привернути увагу до цього будинку, який зараз не в дуже доброму стані. Наша програма "Поетика ймовірного" розвиватиметься впродовж вересня і жовтня. Ще одна подія буде 31 серпня. Ми це бачимо як певний інструментарій, щоб зрозуміти, чим могла б бути ця інституція в майбутньому. Наша робоча візія формується навколо ідеї "Дому 42". Поетикою ми б хотіли зачепити різні теми – від філософії й сучасного мистецтва до соціології та біохакінгу. Дуже багато різних підходів, в яких ми могли б говорити навколо чотирьох основних концептів – уява, час, живе й неживе, техніка», – розповів Андрій Лінік.

Він зазначив, що кам'яниця тривалий час була зачиненою для людей. Це одна з причин називати її «домом» – місцем, де є людина. За словами Андрія Лініка, продовж вересня жовтня тут з'являтимуться об'єкти й твори мистецтва. Наприкінці програми «Дім 42» отримає підсумкову експозицію.

Львів'яни та гості міста, які прийшли на відкриття «Дому 42» (Фото ZAXID.NET)

Культурологиня Богдана Брилинська говорить, що будинок на площі Ринок, 42 фактично непізнаний. «Тут вже щось робили. Тут був "Український зріз", всі дуже хотіли, щоб будинок залишився для спільноти. Довкола нього дуже багато всього творилося, але на сталій основі з будинком не взаємодіяли. Якщо приходитимете на наші наступні події, тоді все вдаватиметься», – каже Богдана Брилинська.

Стежити за анонсами подій «Дому 42» можна на сторінці простору у Facebook за посиланням.

Відкриття простору, яке відбулося 24 серпня (Фото ZAXID.NET)

Наразі кам'яниця потребує ремонту. За словами Андрія Лініка, перед тим, як почнуться роботи, потрібно працювати з тим простором, який є.

«Очікувати, що цей будинок сам відремонтується і прийде в нормальний стан, не варто. Очевидно, що він з часом приходить до гіршого стану. Хочемо розпочати практичну розмову й заживити простір. Це окремий спосіб і потреба робити місце видимим, тому що муніципальним воно є давно, але тут так і нічого не сталося», – додав Андрій Лінік.

Краєвид з вікна «Дому 42» (Фото ZAXID.NET)

Мистецтвознавець Влодко Костирко розповідає, що унікальність кам'яниці в тому, що тут є зріз від готики до сучасного втілення дизайну інтер'єрів. Він зазначив, що в будинку дослідили та упорядкували пивниці, де знайшли каміння періоду готики. Крім цього, кам'яниця має сліди ренесансних розписів. На думку Влодка Костирка, якщо стіни розчистять, то знайдуть сліди й інших періодів.

Зазначимо, що кам'яниця на площі Ринок, 42 під назвою «Седмирацька» є частиною приринкового кварталу. За інформацією Центру міської історії, будинок фігурує в реєстрах львівської нерухомості з ХVІІ ст.