Виставка «Слухати і чути» розташовується на Князя Романа, 6

У мистецькому просторі «РадіоГараж», що на вулиці Князя Романа, 6, у середу, 28 червня, відкрили виставку «Слухати і чути». У ній зібрали мистецькі твори, які інтерпретують феномени звуків міст, живої та неживої природи. Попередньо виставка триватиме до середини серпня. Директор ЛКП «Львівське радіо», у будівлі якого діє «РадіоГараж», Андрій Лінік у коментарі ZAXID.NET розповів, що відвідувачі зможуть самі взаємодіяти із записами звукових ландшафтів.

«Виставка "Чути і слухати" – це про різні аспекти нашого сприйняття або несприйняття звуку й акустики. Вона реферує до звукового ландшафту – окремого поняття, яке запропонували у XX столітті. Якщо коротко, то це сума різнотипних звуків живої й неживої природи, людського й нелюдського. Тобто геологія, біологія, технологія і людина. На звукову форму впливає і війна, яка дуже добре показує, як звуки можуть визначати нашу поведінку», – сказав Андрій Лінік.

Андрій Лінік (Фото «РадіоГараж»)

Виставка складається з мистецьких творів та теоретичної частини. Андрій Лінік розповів, що серед арт-об'єктів записи із подорожі на Херсонщину середини 2021 року з місць, які частково окуповані або затоплені й незрозуміло, коли зможуть звучати так, як до війни. Це робота Володимира Ольшанського та Артема Бемби.

«У нас є роботи, які інтерпретують звуки Львова, є відеодокументація з Білостоку у Польщі. Також днями тут з'явиться моя робота про Бельгію. Ми оновлюватимемо виставку. Також проведемо у межах виставки майстерні, розмови та практичні заняття такі як звукові прогулянки», – додав Андрій Лінік.

Виставка «Слухати і чути» (Фото «РадіоГараж»)

Нагадаємо, що працівники простору «РадіоГараж», що на першому поверсі «Львівського радіо», знайшли у закритій віконній та дверній нішах газети, листи, документи, брошури та книги. Найдавніші знахідки датуються початком XX століття.