Колекція Івана Гречка – виняткове явище у культурному просторі Львова та України

Український католицький університет 18 червня презентує у Львові унікальний виставковий проект «Виображення колекції. Як Іван Гречко красу шукав…». У Пороховій вежі буде виставлено на огляд твори із збірки Івана Гречка, непересічного львів’янина, сподвижника відновлення УГКЦ, громадського діяча та патріарха українського колекціонування.

Колекція Івана Гречка – виняткове явище у культурному просторі Львова та України. Її формування припадало на час становлення дисидентського руху в Україні та відродження зацікавлення в середовищі української інтелігенції 1960-тих років спадщиною народного мистецтва і творенням нового українського мистецтва. До цього руху безпосередньо був причетний і сам Іван Гречко, який став одним з перших колекціонерів народного мистецтва у післявоєнний час.

Десять років тому Іван Гречко подарував значну частину своєї колекції Українському католицькому університету для збереження та експонування. Цей подарунок став початком для заснування університетського музею. На річницю відходу колекціонера до вічності, УКУ представляє львів'янам та гостям міста проект на згадку про цю видатну особу.

На виставці можна буде оглянути одну з найбільших збірок українських ікон на склі Гуцульщини та Покуття, стародруки, свічники, ручні хрести, писанки, кераміку, текстиль, дерев’яну скульптуру. Також буде представлений живопис мистецького середовища Львова та Галичини 20 століття з колекції Гречка.

До організації виставкового проекту долучилися експерти із царини мистецтва, історії, музейництва. Серед яких: куратор виставки Роман Зілінко, музейниця та реставраторка Світлана Тимків, дослідниця народного іконопису на склі та знана художниця Оксана Романів-Тріска, журналістка, мистецька критикиня та історикиня мистецтва Олександра Кущенко, члени команди кафедри культурології УКУ Зоряна Рибчинська та Христина Рутар.

Відкриття виставки відбудеться у неділю, 18 червня о 16:00. Виставка триватиме до 13 серпня у Львові, у Центрі архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа». Проектом також заплановано паралельну програму.

Виставковий проект є серед переможців конкурсу ЗМІN Фундація, яка фінансово підтримала реставрацію та оформлення творів. Докладніше про проект та паралельну програму можна побачити тут.