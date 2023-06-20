На Князя Романа, 6 знайшли архівні матеріали

Працівники простору «РадіоГараж», який розташовується на першому поверсі ЛКП «Львівське радіо», що на Князя Романа, 6 під час прибирання у вівторок, 20 червня, знайшли архівні матеріали. Йдеться про газети, листи, документи, брошури та книги, які були у закритій віконній та дверній нішах. Таким чином працівники телерадіокомпанії у 1960-роках ущільнювали та ізолювали пусті простори між дверима та вікном. У коментарі ZAXID.NET директор ЛКП «Львівське радіо» Андрій Лінік розповів, що наразі потрібно перебрати всі матеріали й оцифрувати їх.

«Знайшли це все між двома дверима, у дверному отворі й так само між подвійним вікном. Ми прибирали у тому приміщенні, бо воно в досить занедбаному стані. Коли почали все відкривати, то побачили, що поміж всім є якісь папери. Почали розбиратися і виявилось, що міждверні й міжвіконні ніші просто забитті паперами різного типу. Колись працівники телерадіокомпанії так ущільнювали будівлю. Знахідка має стосунок і до будинку, і до спадщини радіо, яке там було. Об'єм матеріалів дуже великий. Це дуже дивний набір різних матеріалів, який ситуативно виявився замурований у приміщенні. Частина матеріалів в дуже поганому стані – практично сиплеться. Проте дуже багато в доброму», – сказав Андрій Лінік.

Матеріали, які знайшли на Князя Романа, 6 (Фото надав Володимир Мисан-Мілясевич)

За словами директора ЛКП «Львівське радіо», серед знахідок є кілька обкладинок Польського радіо, періодика кінця 40-років – початку 60 років, матеріали телерадіокомпанії 1960-років, листи слухачів з тодішньої УРСР. Крім цього, кілька знахідок датуються початком XX століття.

«Знайшли книгу, яка належала Польському музичному товариству, яке заснував Ксавер Моцарт. Вона навіть з їхнім штампом. Володимир Мисан-Мілясевич знайшов кілька книг початку XX століття. Їх легко атрибутувати. Це про ноти, Бетховена, Баха тощо. Вони німецькомовні й це 1912 рік, 1929 рік. Також є одна брошура німецькою мовою про один із творів Баха, яка підписана вручну й перекладена польською мовою. Старішого немає, але це й так дуже багато», – розповів Андрій Лінік.

Книга Польського музичного товариства (Фото надав Володимир Мисан-Мілясевич)

Директор зазначив, що надалі ЛКП «Львівське радіо» консультуватиметься з фахівцями, щоб окреслити план роботи зі знахідками. У планах є сформувати архів, який буде доступним онлайн. Андрій Лінік наголосив, що робота може тривати кілька років.

«Все узгоджуватимемо і плануватимемо з регіональною філією "Суспільного", оскільки воно є правонаступником Львівської обласної держтелерадіокомпанії. Ми все переберемо і, впевнений, знайдемо й інші цікаві речі, які не перевернуть історію міста, але доповнять її. Я не певен, що наша знахідка дуже унікальна, але це частина нашої історії та спадщини. Це частина історії будинку, практики масового медіа в радянському місті», – пояснив Андрій Лінік.

Нагадаємо, що міждисциплінарний простір «РадіоГараж» відновив роботу у травні 2023 року. За проектування «РадіоГаража» львівські дизайнери перемогли на міжнародному конкурсі.