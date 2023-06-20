У стінах «Львівського радіо» знайшли заховані архівні листи, документи та книги
Найстаріші знахідки датуються початком XX століття
Працівники простору «РадіоГараж», який розташовується на першому поверсі ЛКП «Львівське радіо», що на Князя Романа, 6 під час прибирання у вівторок, 20 червня, знайшли архівні матеріали. Йдеться про газети, листи, документи, брошури та книги, які були у закритій віконній та дверній нішах. Таким чином працівники телерадіокомпанії у 1960-роках ущільнювали та ізолювали пусті простори між дверима та вікном. У коментарі ZAXID.NET директор ЛКП «Львівське радіо» Андрій Лінік розповів, що наразі потрібно перебрати всі матеріали й оцифрувати їх.
«Знайшли це все між двома дверима, у дверному отворі й так само між подвійним вікном. Ми прибирали у тому приміщенні, бо воно в досить занедбаному стані. Коли почали все відкривати, то побачили, що поміж всім є якісь папери. Почали розбиратися і виявилось, що міждверні й міжвіконні ніші просто забитті паперами різного типу. Колись працівники телерадіокомпанії так ущільнювали будівлю. Знахідка має стосунок і до будинку, і до спадщини радіо, яке там було. Об'єм матеріалів дуже великий. Це дуже дивний набір різних матеріалів, який ситуативно виявився замурований у приміщенні. Частина матеріалів в дуже поганому стані – практично сиплеться. Проте дуже багато в доброму», – сказав Андрій Лінік.
Матеріали, які знайшли на Князя Романа, 6 (Фото надав Володимир Мисан-Мілясевич)
За словами директора ЛКП «Львівське радіо», серед знахідок є кілька обкладинок Польського радіо, періодика кінця 40-років – початку 60 років, матеріали телерадіокомпанії 1960-років, листи слухачів з тодішньої УРСР. Крім цього, кілька знахідок датуються початком XX століття.
«Знайшли книгу, яка належала Польському музичному товариству, яке заснував Ксавер Моцарт. Вона навіть з їхнім штампом. Володимир Мисан-Мілясевич знайшов кілька книг початку XX століття. Їх легко атрибутувати. Це про ноти, Бетховена, Баха тощо. Вони німецькомовні й це 1912 рік, 1929 рік. Також є одна брошура німецькою мовою про один із творів Баха, яка підписана вручну й перекладена польською мовою. Старішого немає, але це й так дуже багато», – розповів Андрій Лінік.
Книга Польського музичного товариства (Фото надав Володимир Мисан-Мілясевич)
Директор зазначив, що надалі ЛКП «Львівське радіо» консультуватиметься з фахівцями, щоб окреслити план роботи зі знахідками. У планах є сформувати архів, який буде доступним онлайн. Андрій Лінік наголосив, що робота може тривати кілька років.
«Все узгоджуватимемо і плануватимемо з регіональною філією "Суспільного", оскільки воно є правонаступником Львівської обласної держтелерадіокомпанії. Ми все переберемо і, впевнений, знайдемо й інші цікаві речі, які не перевернуть історію міста, але доповнять її. Я не певен, що наша знахідка дуже унікальна, але це частина нашої історії та спадщини. Це частина історії будинку, практики масового медіа в радянському місті», – пояснив Андрій Лінік.
Нагадаємо, що міждисциплінарний простір «РадіоГараж» відновив роботу у травні 2023 року. За проектування «РадіоГаража» львівські дизайнери перемогли на міжнародному конкурсі.