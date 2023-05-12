«РадіоГараж» це мультидисциплінарний простір

Три проекти львівської студії дизайну O.M.Shumelda відзначили на міжнародному конкурсі Design Educates Awards. Проект муніципального простору «РадіоГараж» отримав золото, ще два – почесні відзнаки. Про це повідомила власниця студії Оксана Шумелда.

Золоту винагороду львів’яни отримали за проектування муніципального простору «РадіоГараж», який складається з медіа-мистецького центру, експериментальної галереї для тимчасових виставок, присвячених радіомистецтву, саунд-арту, VR-арту та інтерактивним медіа.

РадіоГараж

Почесну відзнаку в галузі архітектурного проектування дизайнери отримали за концепцію осучаснення «Cпівочого поля» в Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького.

Співоче поле у Шевченківському гаю

Ще одна почесна відзнака – за проект коворкінгу-офісу «Green Dna», який нещодавно відкрився у Львові.

офіс Green Dna



«Премія DEAwards визнає, демонструє та просуває найкращі проекти архітектури та дизайну, які створюють інформативний та освітній шар, що допомагає нам орієнтуватися у складному середовищі, яке постійно ускладнюється. Такий рівень може висвітлювати конкретні можливості та виклики, пояснювати соціокультурні чинники та впливи або навіть окреслювати нові сценарії майбутнього розвитку. Щороку шановне журі відбирає видатні ідеї та реалізації в архітектурному дизайні, предметному дизайні, універсальному дизайні та дизайні, що реагує на потреби людини», – повідомила Оксана Шумелда.