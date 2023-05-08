До концерту імпровізацій радо долучалися усі охочі

У неділю, 7 травня, міждисциплінарний простір «РадіоГараж» знову відкрив свої двері для відвідувачів. Перезапуск діяльності РадіоГаражу стартував з «Імпрофази», події, яка мала відбутися 2 березня 2022 року. Але через початок повномасштабного російського вторгнення імпровізаційний відкритий концерт довелося відкласти. І от нарешті «Імпрофаза» відбулася.

Подія складалася з двох частин – імпровізаційного концерту за участі Остапа Мануляка, Юрія Гурана, Михайла Романишина, Романа Фещака та Юрія Булки та інтерактивної інсталяції «Гук міста 2.0», яку презентував Юрій Булка.

Імпровізаційний електроакустичний перфоменс був побудований на діалозі зі звуковим ландшафтом міста, візуалізованим у графічній партитурі. Мережа розрізнених звукових подій, зафіксованих під час звукових прогулянок від «РадіоГаражу» у 2021 році, перетворилася на мереживо музичних питань та відповідей. До концерту імпровізацій радо долучалися усі охочі, яких на відкриття простору зібралося більше сотні. Інсталяція є доступною у РадіоГаражі, починаючи з 8 травня.

«Імпрофаза» – серія відкритих імпровізаційних концертів-лабораторій, що продовжує ініціативу ImprEESEM, започатковану Експериментальною студією електронної музики Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка (EESEM) у 2017 році, а також інспірована ініціативами Plejrek у Краківській музичній академії і RecPlay від ArtScience Interfaculty у Гаазі.

«РадіоГараж» – міждисциплінарний простір взаємодії звуку, мистецтва і технологій.