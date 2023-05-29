Надгробки поховань євреїв, які були під бруківкою на площі Галицькій

Комунальники під час ремонтних робіт у подвір'ї будинку на площі Галицькій, 15 знайшли під бруківкою надгробки єврейських поховань. Представники товариства єврейської культури імені Шолом-Алейхема викопують плити й перевозять їх на Янівський цвинтар. Голова товариства Олександр Назар у понеділок, 29 травня, розповів ZAXID.NET, що все подвір'я будинку вимощене могильними плитами з нового єврейського цвинтаря, надгробки якого датуються приблизно 1855 – 1941 роками.

«Нам передзвонили комунальники, які тут працювали, й попросили, щоб ми забрали надгробки. Тут поховань немає, а лише плити. Кілька років тому у цьому дворі ми вже знаходили надгробки на місці сходів в котельню. Зараз виявилося, що все подвір'я в цих плитах. Треба копати й забирати, але сьогодні ми заберемо на єврейську частину Янівського цвинтаря тільки те, що знайшли. Частина каменів вціліли, частина розшарувалася. Проте можна говорити про понад десять могильних плит. Отримати дозвіл, щоб забрати всі плити з подвір'я дуже складно. Зараз є інші проблеми», – сказав Олександр Назар.

Представники єврейської громади шукають плити на місці робіт комунальників (фото ZAXID.NET)

На деяких з плит, які знайшли на площі Галицькій, збереглися чіткі написи польською та на івриті. За словами Олександра Назара, можна прочитати ім'я померлого чи померлої й побачити символ – Маген Давид (Зірка Давида) або п'ятисвічник. Крім цього, на плитах вказували й батька померлої людини.

«Наприклад, на одному з надгробків є напис "старець Меїр Фалік". Це означає, що він помер у старому віці. Батька померлого звали Юда Йона», – зазначив Олександр Назар.

Олександр Назар розчищає напис на могильній плиті (фото ZAXID.NET)

Голова товариства Шолом-Алейхема зазначив, що мостити плитами дороги почали німці, а продовжив Радянський Союз. Наразі на Янівському кладовищі є приблизно 200 надгробків, які знайшли на вулицях Львова.

«Швидше всього, саме тут замощував Радянський Союз, а потім це засипали бруківкою. Звісно, без бруківки було б набагато простіше все забрати, але, можливо, раніше надгробки просто викинули б на смітник. Не лише тут цвинтарними плитами робили дороги. Наприклад, ми знаходили таке і на Барвінських. Ще є плита на Конотопській біля Франківської райадміністрації. Там взагалі ціла стіна з надгробків, але є проблема з мешканцями, які не розуміють, що це треба віддати. Ми ці плити забираємо й в майбутньому якось їх облаштуємо, щоб не втратити їх як сміття. На Янівському цвинтарі є приблизно 200 плит, які ми знайшли й принесли. Якщо у нас є якісь можливості, то намагаємось звозити туди», – розповів Олександр Назар.

Плити перевезуть на Янівський цвинтар (фото ZAXID.NET)

Нагадаємо, що на Личаківському цвинтарі знайшли могили львів'ян, яких вбили червоноармійці у вересні 1939 року. Зокрема, встановили місце поховання директора Міських закладів електричних (МЗЕ) Станіслава Козловського.