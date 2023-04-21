Оновлений фонтан відкрили 21 квітня на пл. Галицькій

На пл. Галицькій у Львові після чотирирічної реконструкції відкрили оновлений фонтан. Його облаштували на місці фонтану «Кульбаба» та присвятили загиблому комбату «Вовків Да Вінчі» Дмитру Коцюбайлу та всім українським добровольцям. Саму площу також відремонтували та висадили низку дерев.

У відкритті оновленої площі з фонтаном у пʼятницю, 21 квітня, взяли участь керівництво міста й області, представники батальйону «Вовки Да Вінчі» та дівчина Дмитра Коцюбайла, керівниця медичної служби «УЛЬФ» 1 ОМБ «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова.

«Дуже символічно, що у Львові, на площі Галицькій, про нього та про усіх добровольців poсійсько-української війни тепер буде нагадувати цей фонтан, і дуже символічно, що виготовлений він із кортенової сталі. Бо кортенова сталь з часом через окислення набуває мідного кольору та не піддається негативному впливові довкілля», – сказав під час відкриття фонтану голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Міський голова Львова Андрій Садовий додав, що струмені води, які пробиваються крізь кортенову сталь фонтану, символізує силу духу українських воїнів.

Фото ЛМР та ЛОВА

Нагадаємо, реконструкцію площі Галицької у Львові розпочали ще у 2019 році. Спочатку проектанти планували демонтувати скульптуру «Кульбаби» та облаштувати пішохідний фонтан. Однак у процесі реконструкції проект кілька разів змінювали через виявлені під час робіт мури костелу Воздвиження Чесного Хреста, зведеного у 1530-х роках.

Зараз фонтан має форму круглої чаші з підсвіткою, виготовлену з кортенової сталі, з середини якої вибиваються струмені води. Навколо фонтану раніше замінили покриття площі та встановили вуличні меблі.