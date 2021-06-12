У центрі Львова провели перформанс на підтримку модерністичної архітектури. Перформанс організували митці з України, Литви, Чехії та Бельгії.

У суботу, 12 червня, біля «Будинку профспілок» на просп. Шевченка, 7, латвійський колектив Nuepiko – учасники арт-резиденції у Львові від проєкту MoFu, разом із запрошеними українськими танцівницями Юлією Скибою, Христиною Скорубською та Вітою Васьків створили танець, натхненний історією, стилістикою та атмосферою Будинку профспілок Львівщини під назвою «ДНК будинку».

Митці кілька днів досліджували інтер’єр та екстер’єр будинку, дізнавались про його історію. Через перфоманс, звук, тіло й рух митці намагались привернути увагу модерністичного об’єкта.

«Чотири країни, які організовують цей проект – Литва, Україна, Чехія і Бельгія – вони обмінюються митцями і дають їм завдання зінтерпретувати архітектуру модернізму їхніх міст через свій мистецький твір. Наше завдання – звернути увагу, що архітектура модернізму, вона має значення і теж свою певну атмосферу, забарвлення», – розповіла ZAXID.NET координаторка проекту Modernism for the Future 360/365 Ярина Короткевич.

Будинок об’єднання профспілок Львівщини вважається одним із найрепрезентативніших об’єктів Львова в стилі функціоналізму. Його збудували у 1929 році за проєктом архітектора Фердинанда Каслера для одного із найбагатших львівських підприємців того часу – Йони Шпрехера. Приміщення орендували під офіси, крамниці, житло.

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