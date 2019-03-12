Колекціонер повернув вкрадену з сільської церкви на Львівщині ікону XVII ст.

Понад 300-річною іконою торгували на блошиному ринку у Чернівцях

КультураКатерина Родак, 12 березня8510

До теми

Колекціонер повернув вкрадену з сільської церкви на Львівщині ікону XVII ст.
фото Zbruc
Ікону «Пієта» датують кінцем XVII століття

Колекціонер із Чернівців Віталій Дронь придбав на блошиному ринку зниклу з сільської церкви УГКЦ на Львівщині ікону кінця XVII ст. Після того, як колекціонер дізнався про те, що ікона була викрадена, він повернув її у храм, повідомляє сайт Zbruc.

Ікону «Пієта» вкрали із церкви Святої Параскеви у селі Повергів Миколаївського району у грудні 2018 року. Повернути образ вдалося у березні завдяки колеціонеру з Чернівців Віталію Дроню.

«У Чернівцях, на вулиці Зеленій, є блошиний ринок. На ньому мені і запропонували купити ікону. Коли показав її друзям зі Львова, вони розповіли, що ікона крадена. Це вперше мав таку ситуацію. Одразу вирішив повернути її», – розповів Zbruc Віталій Дронь.

Віталій Дронь відмовився повідомити, за яку ціну викупив ікону.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Фото Бога.
У львівському музеї зберігається найбільша колекція давніх українських ікон ZAXID.NET
Злодії підкинули вкрадене у Самборі Євангеліє XVI ст. на церковне подвір'я ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук