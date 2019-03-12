Колекціонер повернув вкрадену з сільської церкви на Львівщині ікону XVII ст.

Ікону «Пієта» датують кінцем XVII століття

Колекціонер із Чернівців Віталій Дронь придбав на блошиному ринку зниклу з сільської церкви УГКЦ на Львівщині ікону кінця XVII ст. Після того, як колекціонер дізнався про те, що ікона була викрадена, він повернув її у храм, повідомляє сайт Zbruc.

Ікону «Пієта» вкрали із церкви Святої Параскеви у селі Повергів Миколаївського району у грудні 2018 року. Повернути образ вдалося у березні завдяки колеціонеру з Чернівців Віталію Дроню.

«У Чернівцях, на вулиці Зеленій, є блошиний ринок. На ньому мені і запропонували купити ікону. Коли показав її друзям зі Львова, вони розповіли, що ікона крадена. Це вперше мав таку ситуацію. Одразу вирішив повернути її», – розповів Zbruc Віталій Дронь.

Віталій Дронь відмовився повідомити, за яку ціну викупив ікону.