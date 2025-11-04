Сучасний комплекс збудували за рік

У Верховині відкрили комплекс лижних трамплінів зі штучним покриттям для початківців та досвідчених спортсменів. До фінансування проєкту долучилися кілька десятків меценатів.

Як повідомили у Федерації лижного спорту України 3 листопада, трампліни К-10, К-20 і К-40 у Верховині збудували за рік. Вони сертифіковані, безпечні й більш пологі, аніж міжнародні.

«Це зменшує навантаження на колінні та тазостегнові суглоби, знижує ризик травм. Саме такі трампліни відповідають сучасним міжнародним стандартам. На сьогодні зведено 3 трампліни й суддівський будиночок, у найближчому майбутньому – облаштування спортивної інфраструктури для спортсменів і системи поливу штучного покриття», – розповів голова відділення НОК України в Івано-Франківській області Мирослав Карабін.

У коментарі «Суспільному» тренер ДЮСШ Василь Прокоп’юк зазначив, що комплекс обійшовся у близько 5 млн грн, а гроші на його будівництво дали 30 меценатів. У майбутньому у Верховині планують добудувати інфраструктуру для тренувань понад 160 вихованців дитячо-юнацької школи та звести ще два обʼєкти – трампліни К-60 і К-90.