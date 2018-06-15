У Верховній Раді зареєстрували законопроекти для вирішення проблем з авто на єврономерах

У Верховній Раді зареєстрували два законопроекти, котрі покликані вирішити проблему авто з єврономерами. Відповідні законопроекти зареєстровані у Верховній Раді 15 червня, але їхні тексти наразі відсутні. З назв документів випливає, що один з них вносить зміни до Податкового кодексу, а інший – до Митного.

«Зменшення розміру акцизного податку з авто, скасування заборони на митне оформлення машин, що не відповідають екологічному стандарту “євро-5”, а також посилення контролю за переміщенням і використанням транспортних засобів, зареєстрованих в інших державах, – зміни до Податкового та Митного кодексів, розроблені членами Комітету», – повідомила прес-служба голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної, пише «Економічна правда».

Згідно зі змінами, в основі розрахунку акцизного податку на авто – базові ставки для одиниці авто: з бензиновим двигуном – 50 євро, з дизельним двигуном – 75 євро, із застосуванням до них коефіцієнтів.

«Відтак розмір акцизного податку дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку. При цьому коефіцієнт двигуна вираховуватиметься шляхом ділення об’єму двигуна на 1000, а коефіцієнт віку – це кількість повних календарних років з року, наступного за роком виробництва авто, до року визначення ставки податку», – йдеться у повідомленні.

«Розраховані за новим принципом акцизи будуть значно меншими за ті, що діють нині, а різниця в розмірі ставок для різних за об’ємом двигуна не буде такою суттєвою. При цьому акцизний податок на старі авто буде вищий за рахунок його збільшення на віковий коефіцієнт, що стимулюватиме придбання новіших авто», – зазначила Южаніна.

Южаніна також наголосила, що змінами до Митного кодексу передбачено посилення контролю за переміщенням і цільовим використанням авто, ввезених в режимах транзиту та тимчасового ввезення.

«В законопроекті прописаний алгоритм взаємодії митників, поліцейських та прикордонників, передбачено створення автоматизованої системи обміну інформацією, Нацполіції надано право перевірки авто з єврономерами, введено низку обмежень на операції з такими авто, закладено суворі штрафи за порушення митних правил», – наголосила депутатка.

Вона додала, що обидва законопроекти були обговорені з представниками ГО «Автоєвросила», Міністерства фінансів, Державної фіскальної служби, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, а також профільних асоціацій – виробників, дилерів, імпортерів.

У Комітеті зазначили, що вже наступного тижня пропозиції можна представити на розгляд парламенту.

Раніше голова податкового комітету заявляла, що питання зниження мита і податків на ввезення автомобілів з-за кордону повинно прийматися з урахуванням економічного обґрунтування.

Крім того, Южаніна вважає, що автомобілі на єврономерах порушують митні правила і безпеку.

Як відомо, намагаючись привернути до себе увагу, власники автівок на єврономерах не раз проводили акції, спалюючи шини та перекриваючи дороги.