В Україні анулюють реєстрацію 2,8 тис. офіційних авто Volkswagen

Власникам автомобілів Volkswagen Golf Sportwagen доведеться повторно їх реєструвати

Сертифікати 2,8 тис. автомобілів Volkswagen Golf Sportwagen анулюють і їздити на такій машині буде заборонено до повторної реєстрації. Йдеться про автівки, які після «дизельгейту» у США концерн не міг би продати на ринках розвинених країн. Ці моделі активно продавали в Україні за акційними цінами.

Зазначимо, «дизельгейтом» називають скандал, який виник з німецьким автовиробником у США у вересні 2015 року. Він пов’язаний з використанням на більш ніж 11 млн автомобілях по всьому світу програмного забезпечення, яке під час тестів у десятки разів занижувало кількість шкідливих газів, що викидаються в повітря. Перевищення норм викидів для цих автомобілів виявила дослідницька група з Університету Західної Вірджинії, яка вимірювала склад вихлопних газів під час водіння автомобіля за допомогою мобільних пристроїв PEMS (portable emissions measurement system).

У прес-службі Головного сервісного центру МВС у відповідь на запит видання AUTO-Consulting відповіли, що в сертифікатах відповідності на ці автомобілі були виявлені неточності, через які вони є недійсними. Притому недійсними виявились сертифікати на всі 2,8 тис. Volkswagen Golf Sportwagen, проданих в Україні.

У прес-службі «Порше Україна», яка займалася постачанням, сертифікацією і продажем цих автомобілів, повідомили, що з їхнього боку могли бути порушені процедури в процесі оформлення сертифіката на автомобілі. Але наголосили, що невідповідності не стосуються норми викидів.

Начальник Головного Сервісного Центру МВС Владислав Криклій повідомив, що на підставі цих фактів уже найближчим часом відбудеться анулювання реєстрації всієї партії автомобілів Volkswagen Golf Sportwagen. Після цього буде можлива їхня повторна реєстрація у територіальних сервісних центрах МВС, але вже при наявності повного пакету документів і дійсного сертифіката відповідності.

Анулювання реєстрації буде здійснено в базі даних, а це означає, що експлуатація такого авто заборонена за законом. Наявність на машині державних номерних знаків від цього не рятує.

«Це найгучніший скандал на автомобільному ринку України за всю його історію. І наймасштабніший. Випадки анулювання реєстрації бували і раніше, але вони, як правило, були поодинокими. І ще жодного разу не стосувалися покупців нових автомобілів в офіційних автосалонах», – наголошується в матеріалі.

Раніше «Порше Україна» визнала наявність проблем у процедурі сертифікації цілої партії автомобілів Golf Sportwagen (Variant) мексиканського виробництва.