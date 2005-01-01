Як зміняться ставки розмитнення автомобілів. Цифри дня

Глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна на прикладі авто з об'ємом двигуна 1,6 тис. см3 розповіла, як зміняться ставки розмитнення автомобілів. «За моєю шкалою, за новий автомобіль з таким об'ємом двигуна потрібно буде заплатити 150 євро; до п'яти років (Євро-5) – 300 євро; 2005-2009 роки випуску (Євро-4) – 750 євро; 2000-2004 роки (Євро-3) – 1500 євро», – заявила Ніна Южаніна в інтерв'ю журналу «Новое время».