У ці вихідні центри вакцинації працюватимуть лише у суботу

Цими вихідними, 19-21 червня, у зв’язку з професійним святом медичних працівників та днем Святої Трійці дещо змінився графік роботи центрів вакцинації у Львові та області. Усі шість центрів вакцинації (у Львові, Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді та Новояворівську) працюватимуть лише в суботу, повідомив департамент охорони здоров’я ЛОДА.

Як повідомила ZAXID.NET керівниця міського управління охорони здоров'я ЛМР Леся Кобецька, у Львові 19 червня працюватиме лише один центр вакцинації (у минулі вихідні працювало три) у культурно-освітньому центрі імені О.Довженка на проспекті Червоної Калини, 81 (Сихів). Мешканці Львова можуть там зробити щеплення з 10:00 до 15:00.

В області центри вакцинації працюватимуть у п' яти містах у різні години, але також лише у суботу.

У Дрогобичі центр вакцинації буде працювати у Дрогобицькому районному народному домі, що на вул. 22 січня, 28 з 9:00 до 17:00.

Мешканці Трускавця зможуть провакцинуватися у поліклінічному відділенні Трускавецької міської лікарні на вул. Данилишиних, 62. Там на охочих вакцинуватися чекатимуть з 9:00 до 15:00.

У Стрию центр вакцинації працюватиме у Стрийській ЗШ №5 ім. В.Стасюка, що на вул. Шевченка, 18, у спортзалі з 10:00 до 16:00.

Мешканці Червонограда зможуть отримати щеплення від коронавірусної інфекції у ЦПМСД м.Червонограда , що на вул. Івасюка,8. Працюватиме центр з 8:30 до 15:00.

У Новояворівську центр вакцинації працюватиме у Палаці культури «Кристал» на вул. Шевченка, 1 з 10:00 до 15:00.

А у наступні вихідні, за словами Лесі Кобецької, у Львові буде значно більше центрів вакцинації. Їх для зручності львів'ян планують відкрити у школах.

Побільшає центрів вакцинації і в області. Як повідомив регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут, їх планують відкрити у кожному колишньому районному центрі і у великих містах області.