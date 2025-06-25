Джо Марінеллі помер у віці 68 років

Помер американський актор Джо Марінеллі, відомий ролями у культовому серіалі «Санта-Барбара» та «Доктор Хаус». Актор помер від важкої хвороби, від якої страждав у останні роки. Йому було 68 років.

Як повідомляє People, Джо Марінеллі помер ще 22 червня від раку шлунка. Про це журналістам повідомила дружина актора Джин Марінеллі, із якою він пробув у шлюбі 34 роки.

Джо Марінеллі зіграв у понад 50 фільмах і телепроєктах, однак найбільшу популярність він отримав завдяки ролі Банні Тальятті в серіалі «Санта-Барбара», де він з’явився у 170 епізодах.

Вибрана фільмографія Джо Марінеллі