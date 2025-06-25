У віці 68 років помер зірка серіалу «Санта-Барбара» Джо Марінеллі
Актор помер 22 червня
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Джо Марінеллі помер у віці 68 років
Помер американський актор Джо Марінеллі, відомий ролями у культовому серіалі «Санта-Барбара» та «Доктор Хаус». Актор помер від важкої хвороби, від якої страждав у останні роки. Йому було 68 років.
Як повідомляє People, Джо Марінеллі помер ще 22 червня від раку шлунка. Про це журналістам повідомила дружина актора Джин Марінеллі, із якою він пробув у шлюбі 34 роки.
Джо Марінеллі зіграв у понад 50 фільмах і телепроєктах, однак найбільшу популярність він отримав завдяки ролі Банні Тальятті в серіалі «Санта-Барбара», де він з’явився у 170 епізодах.
Вибрана фільмографія Джо Марінеллі
- «Санта-Барбара» (1988-1990);
- «Донор» (1995);
- «Головний госпіталь» (1999-2001);
- Доктор Хаус (2008);
- «Відчайдушні домогосподарки» (2011);
- Ранкове шоу (2019-2023).
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