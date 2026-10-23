Рю Муракамі поховали у родинному колі

На 75-му році життя помер відомий японський письменник Рю Муракамі. Про це повідомили у пʼятницю, 23 жовтня, видавництво Gentosha, де публікували його твори, а також канал NHK.

«Ми глибоко засмучені звісткою про передчасну смерть Рю Муракамі – визначного майстра, який до останнього залишався провідною постаттю у своїй сфері», – повідомили у пресслужбі Gentosha.

Рю Муракамі помер у себе вдома ще 17 жовтня. Церемонія поховання відбулася в родинному колі.

У пресслужбі видавництва зазначають, що Муракамі створював значущі твори для молодого покоління. За свою карʼєру він написав понад 40 романів.

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Серед найвідоміших творів письменника – його дебютний роман «Майже прозора блакить» (1976). У книзі автор описує життя декадентської молоді в Японії. Загальний наклад роману сягав 3,5 млн примірників. За «Майже прозору блакить» Муракамі здобув премію Акутаґави – провідну нагороду для письменників в Японії, а також отримав 19-ту літературну премію «Ґундзо».

У 1980 році Муракамі випустив роман «Діти з камери схову». У ньому автор розповідає про життя двох немовлят, покинутих у камері схову на вокзалі. Книга також стала бестселером та принесла Муракамі 3-тю літературну премію імені Номи.

Окрім романів, Муракамі писав есе на політичні, економічні та освітні теми. Зокрема, його книга «Посібник для 13-річної дитини з професій», була представлена учням молодших класів та стала національним бестселером.

Рю Муракамі також був сценаристом і режисером, та працював над екранізаціями його творів – «Усі відтінки блакитного» та «Токійський декаданс». До березня 2026 року він продовжував роботу та зʼявлявся в економічних програмах на телебаченні.