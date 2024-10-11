Роботи Валерія Дем'янишина відрізнялися лаконічністю і символізмом, говорили про нього мистецтвознавці

У п’ятницю, 11 жовтня, помер львівський художник-графік Валерій Дем’янишин. Про це повідомляє видання Zbruc.

Валерій Дем’янишин народився у 1947 році. У 1960-1970-х роках був представником львівського андеграунду. Належав до першої генерації львівських гіпі, у 1980-х роках був учасником байкерської групи мотогіпі.

Навчався в українській академії друкарства імені Івана Федорова з 1970 до 1975 року. Є автором творів «Двері» (1975), «Згадка про дерево» (1983), «The Shell and The Egg» (1998), «Пейзаж» (1987), «Пролітаючи, подивися вниз» (2003), «Two stones» (1995), «Гнізда» (1998), «Година 15.00» (2002), «The Wing» (2007), «The Bottom», «The paleontological landscape» (2008), «Політ» (2013) та інших.

Графіка Валерія Дем’янишина «Дема». Фото сайту Art Lviv Online

У 2010-х роках у Львові відбулося кілька персональних виставок художника.

Гурт «Мертвий півень» присвятив художнику пісню Calling Dem.