На пляжах озера Світязь сільські депутати заборонили торгові точки

На пляжі села Світязь Шацького району Волинської області заборонили торгові точки. Таке рішення на черговій сесії ухвалили депутати Світязької сільської ради, розглянувши звернення за підписами понад 30 громадян, повідомило «Волинське телебачення».

Разом з тим ця заборона не стосуватиметься людей, які продають пончики з велосипедів і розноситимуть товар у кошиках.

Світязький сільський голова Микола Цвид повідомив, що минулого року була розроблена містобудівна документація. На підставі цього документу планують розробити комплексну схему тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. З його слів, На підставі цієї схеми могли б бути розроблені паспорти на кожну тимчасову споруду. А поки торгові точки можуть бути лише за межами пляжу, додав він.

«Волинь 24» пише, що у травні цього року місцеві підприємці виступали проти торгівлі на пляжах. Вони аргументували це тим, що від торгових точок залишається багато сміття, а ще – вони несуть шкоду екології озера.

Озеро Світязь входить до комплексу Шацьких озер і є найглибшим в Україні. Його глибина перевищує 58 метрів.