Операція минула успішно, пацієнтку вже виписали додому

Хірурги Володимир-Волинського медичного об'єднання прооперували 63-річну жінку, шлунок якої був розміщений у грудній порожнині. Проблема у пацієнтки виникла через грижу стравохідного отвору діафрагми. Операція минула успішно, жінку вже виписали додому.

Як повідомляє прес-служба медзакладу, 63-річна жінка звернулась зі скаргами на постійну печію, відчуття важкості, задишку та загальну слабкість. Після детального обстеження спеціалісти діагностували грижу стравохідного отвору діафрагми. Це захворювання шлунково-кишкового тракту, під час якого верхня частина шлунка потрапляє в грудну клітку через отвір діафрагми.

Особливість конкретно цього випадку полягала у великих розмірах кили: весь шлунок пацієнтки був розміщений у грудній порожнині.

«Пацієнтка була госпіталізована до хірургічного відділення для оперативного лікування. Лікарі Володимир-Волинського ТМО виконали лапароскопічну крурорафію з фундоплікацією за Ніссеном. Такий вид оперативного втручання справедливо вважається одним з «еталонів» хірургії», – йдеться у повідомленні.

Післяопераційний період у пацієнтки минув без особливостей, тож за декілька днів її виписали додому.