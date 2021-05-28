Музей відкрили на вул. Грушевського, експозиція працює щоденно з 8-ї до 17-ї години

У Збаражі на Тернопільщині відкрили Музей російсько-української війни. Ініціаторами створення музею стали ветерани АТО, волонтери, та активні жителі Збаразької громади. А ідею відкриття такого закладу подав батько Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка – Володимир Голоднюк.

Ініціатор створення музею Володимир Голоднюк

Володимир розповів, що після Революції Гідності і від початку військових дій на Донбасі він разом з однодумцями постійно допомагає бійцям, які воюють на Сході. Вже 7 років Володимир Голоднюк возить передачі та благодійну допомогу на фронт. А в подарунок військові надсилають у Збараж пам'ятні для них речі – бойові стяги, листи від дітей з побажаннями.

Серед експонатів є навіть пробиті кулями бронежилети, використані туби з під бойової зброї, каски, які врятували життя бійцям.

Проте найпам'ятніший експонат, за словами Володимира Голоднюка, ще не виставлений. Чоловік каже, що невдовзі в музеї створять окрему експозицію, яка буде присвячена Революції Гідності. В цю виставку і увійде найцінніша для Володимира річ – закривавлений одяг і блакитний шолом Устима Голоднюка, який загинув під час обстрілів біля виходу станції метро Хрещатик в Києві 20 лютого 2014 року.

У волонтерському штабі назбиралося вже більше чотирьох тисяч експонатів. Але досі не було відповідного приміщення, де могли б влаштувати виставку. Тому громада Збаража звернулася до Тернопільської районної ради, аби під музей російсько-української війни передали будинок, пам'ятку архітектури XIX століття. Будинок розташований на вулиці Грушевського поруч з пам'ятниками командиру УПА Климу Савуру, генералу УПА Тарасу Чупринці та двом наймолодшим Героями Небесної Сотні – Назарію Войтовичу та Устиму Голоднюку.

У будинку поки що відремонтували дві кімнати. В одній діє музей, а в іншій – волонтерський штаб допомозі бійцям російсько-української війни. До закладу вже проводять екскурсії, а також учнів шкіл Збаража та навколишніх сіл привозять, аби провести уроки патріотизму.

Відвідати музей можуть також усі охочі. Експозиція працює щоденно з 8-ї до 17-ї години.