У Житомирі лікарі зі столиці провели першу трансплантацію серця
Здорове серце отримала молода дівчина
Здоров'я — Олександра Баландюх, 0 0
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Кардіохірург Борис Тодуров повідомив, що здорове серце отримала молода дівчина
20 березня у Житомирі вперше зробили трансплантацію серця. Лікарі Інституту серця врятували молоду дівчину з рідкісною групою крові, повідомив у Facebook директор Інституту серця Борис Тодуров.
«Щойно зробили першу трансплантацію серця у Житомирі, в обласній лікарні. Зовсім молода дівчина з рідкісною четвертою групою крові отримала нове серце», – зазначив Тодуров.
Хірург подякував родині донора, яка дала дозвіл на забір органа і врятувала життя молодої дівчини.
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