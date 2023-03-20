Кардіохірург Борис Тодуров повідомив, що здорове серце отримала молода дівчина

20 березня у Житомирі вперше зробили трансплантацію серця. Лікарі Інституту серця врятували молоду дівчину з рідкісною групою крові, повідомив у Facebook директор Інституту серця Борис Тодуров.

«Щойно зробили першу трансплантацію серця у Житомирі, в обласній лікарні. Зовсім молода дівчина з рідкісною четвертою групою крові отримала нове серце», – зазначив Тодуров.

Хірург подякував родині донора, яка дала дозвіл на забір органа і врятувала життя молодої дівчини.