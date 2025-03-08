Австрійська імператриця Сіссі уже багато років захоплюється приватними розслідуваннями. Тож коли у Відні молодого актора цісарського театру знаходять мертвим у власному помешканні, вона вирішує розплутати цю моторошну справу. Проте загадок виявляється надто багато: актор чомусь був у сценічному костюмі й театральному гримі, а до його одягу хтось прикріпив записку з одним-єдиним реченням. За якийсь час на сцені цісарського театру знаходять тіло ще одного актора, теж у костюмі, а в поліції не так багато версій, хто й навіщо скоїв жахливі убивства. Імператриці доведеться шукати відповіді на ці та багато інших питань.

ZAXID.NET публікує уривок з нової книги Наталки Сняданко «Убивства в Бурґтеатрі» про заплутані злочини, які береться розслідувати імператриця Сіссі. Дизайн обкладинки розробив Сергій Мірчук. Придбати книгу можна за посиланням.

Особлива дружба

– Ти вже це читала? – спитала Сіссі у своєї перукарки Катерини Заневської, показуючи їй ранкову газету.

За роки, проведені разом, перукарка й імператриця не лише стали найближчими подругами, яких об’єднувало спільне таємне захоплення, а й перейняли жести й манеру розмови одна в одної. Вони і зовні були доволі схожі: обидві високі, стрункі, майстерно зачесані, спортивні, з вигляду набагато молодші за свій вік. Катерина була трохи нижча за Елізабет, мала світліше і не таке довге волосся, носила простіші зачіски й одяг, але рухалася так само стрімко, ходила сягнистими кроками і любила фізичні навантаження. Щоправда, вона не робила гімнастики на турніку та не їздила верхи, як Сіссі, бо щоденна робота забирала дуже багато часу і сил. Саме лише зачісування тривало кілька годин, а ще ж було миття голови, приготування масок, накладання їх на довжелезне волосся, підшукування відповідних прикрас до кожної зачіски та й самих фасонів зачісок, – Катерина передплачувала чимало модних журналів із різних країн Європи, щоб орієнтуватися в останніх тенденціях. Багатогодинні тупцяння під час зачісування та догляду за волоссям імператриці заміняли Катерині тренування. А ще вона багато ходила пішки – переважно зі Сіссі, коли в тієї з’являлась охота «прогулятись». А це зазвичай означало пройти кілька чи й кількадесят кілометрів пішки швидким кроком у будь-яку погоду та будь-якими дорогами. З усіх придворних дам лише Катерина поділяла це захоплення Сіссі. Усі решта радше потерпали від необхідності супроводжувати імператрицю. Іноді для особливо невитривалих дам Сіссі навіть брала зі собою карету, яка повільно їхала слідом за ними, і дами, які вже не могли йти, сідали в карету перепочити.

– Ще не читала, – лаконічно відповіла Катерина, якій уранці було не до газет, адже вона мала цілковито зосередитися на зачісці примхливої Сіссі. А сьогодні ще й час мити голову, тобто слід було підготувати маски і налаштуватися на цілий день напруженої роботи.

– «У Бурґтеатрі з аншлагом іде п’єса "Особлива дружба", та насправді в ній не так про дружбу, як про непристойне кохання між трьома чоловіками», – прочитала вголос Сіссі. – «Цікаво, що тепер наш цісарський театр підтримує содомію».

– Нічого собі! – відповіла Катерина. – А що за п’єса?

– Якийсь молодий автор – прізвище нічого мені не каже. Ксавер Маке. Ти бачила цю «Особливу дружбу»?

– Не бачила, та щось про це чула, – відповіла Катерина. – Я ще здивувалася, як п’єсу на таку тему взагалі допустили до репертуару.

У цей момент зайшла покоївка.

– До Вас обергофмайстер пан Константи Шиллінґсфюрст, – сказала вона.

– Дуже вчасно, нехай заходить.

– Доброго ранку, Ваша Величносте, – схилився в поклоні Шиллінґсфюрст. – Як спалося?

– Доброго ранку, – стримано відповіла Сіссі. – Ви вже читали це?

Вона простягнула йому газету. Шиллінґсфюрст швидко проглянув статтю, і на його обличчі з’явився здивований вираз.

– Ні. Не читав, – зізнався він.

– І як поясните, що п’єсу такого змісту пропустила цензура? – Сіссі здригнулася від того, що Катерина необережним рухом потягнула її за волосину.

– Вибачте, Ваша Величносте, – сказала Катерина.

– Усі справи, пов’язані з Бурґтеатром, провадить моя дружина Марі. Ви ж знаєте про це, Ваша Величносте. Я мушу запитати її, що там сталось. Але я переконаний, що це якась випадковість. Ви ж знаєте, як Марі залежить на тому, щоб у Бурґтеатрі показували тільки найкращі п’єси, щоби грали в них найкращі актори, і як вона вболіває, щоби вистави збирали винятково захоплені відгуки у пресі.

– Я знаю, – стримано кивнула Сіссі. – Тому і здивована тим, що трапилося. З’ясуйте це, будь ласка, і повідомте мене якнайшвидше. Це – все.

– Моє шанування, Ваша Величносте, – Константи Шиллінґсфюрст уклонився і вийшов із кімнати.

Почувався він жахливо, бо так сухо й офіційно Сіссі з ним іще ніколи не розмовляла. Треба ж було, щоби їй на очі потрапила ця клята рецензія!

Сніданок молодят

– Спільний сніданок? У покоях імператриці? – недовірливо перепитували одне одного слуги імператорських апартаментів.

Після того, як учора Сіссі зникла з урочистої вечері майже відразу, щойно вона почалася, сьогодні всі очікували, що імператриця, як завжди бувало в таких випадках, зі самого ранку вирушить у чергову подорож, а цісар унаслідок чергової подружньої сварки буде прискіпливий і похмурий іще кілька днів. Але замість цього трапилося дещо несподіване, й цілий ранковий розпорядок полетів шкереберть, чого в Гофбурзі не бувало майже ніколи.

Коли вранці (а точніше, ще серед ночі) цісарський лазник прийшов на ранкову процедуру купання, Франца Йозефа у спальні не було. Здивований Штефан сів чекати на імператора і задрімав. Прокинувся аж о восьмій від метушні довкола. Від несподіванки він мало не перевернув ванни з охололою вже водою, проте почувався незвично бадьоро. Давно йому не випадало так виспатися.

Слуги метушилися, не розуміючи, що відбувається і куди бігти, бо звичний розпорядок було порушено. Цісар ночував сьогодні в покоях імператриці, обоє пропустили щоденні ранкові процедури, а зараз вимагали сніданок у ліжко. Такого в імператорській спальні не бувало вже дуже давно.

Покоївка, яка з коротким запізненням принесла нарешті сніданок у покої імператриці, здивувалася, який тут панував безлад. По кімнаті було розкидано папери, й імператор і Сіссі сиділи в ліжку, теж читаючи якісь папірці та передаючи їх одне одному. Все це виглядало вкрай незвично.

– То ти кажеш, що до костюмів обох убитих акторів причепили записки з тією самою цитатою? – замислено перепитав Франц Йозеф, ковтаючи каву та відкушуючи шматочок булки з маслом.

– І не просто собі записки, а з цитатою з Оскара Вайлда, – відповіла Сіссі. – Думаю, це не випадково.

– Хто такий цей Оскар Вайлд? – запитав Франц Йозеф.

Сіссі закотила очі й глибоко зітхнула. Вона ненавиділа такі розмови. Щойно вони з Францом разом злагоджено розслідували вбивство – й от знову вона постала перед фактом, що її чоловік, хоч і добрий та справедливий імператор, але цілковитий невіглас у всьому, що стосується мистецтва. Особливо високого мистецтва.

– Не зітхай так, – сказав Франц Йозеф, якому був добре відомий цей вираз обличчя дружини. – Ти ж знаєш, що я не дуже цікавлюся всіма цими інтелектуальними штуками. Мені до вподоби стояти ногами на землі.

– Оскар Вайлд – один із модних сучасних англійських письменників. Аристократ. Але я думаю, що цитату саме з його твору вибрали не випадково. Щось мені підказує, що йдеться тут не про літературу.

– А що саме написали в тих записках?, – запитав Франц Йозеф.

– «Більшість із нас – це не ми», – відповіла Сіссі.

– І що це означає?

– Хотіла б і я знати...

– Добре, що не тільки я нічого не зрозумів, – усміхнувся у вуса імператор. – Гаразд, я щось засидівся у твоїй спальні. Треба братися до справ, а то піддані геть збиті з пантелику: весь режим порушено.

– Хочеш трохи ліків, які мені Відергофер виписав для покращення самопочуття після безсонної ночі?, – спитала Сіссі.

– А що за ліки? – поцікавився Франц Йозеф.

– Не знаю. Якась рослина. З неї роблять порошок. Вдихаєш його – й цілий день мов на крилах літаєш. Дуже допомагає, – і Сіссі витягла синю, інкрустовану золотом, коробочку, висипала з неї дрібку білого порошку на ребро долоні, потому вдихнула і затиснула ніс, аби не чхнути.

Цісар із недовірою подивився на неї й заперечно похитав головою.

– Дякую, я наразі утримаюся. Мені бадьорості не бракує, – він підвівся, поцілував Сіссі у щоку і вийшов зі спальні. Франц Йозеф не помилився. Придворні й справді були спантеличені несподіваним початком дня.

Франц Йозеф зайшов до свого кабінету і побачив незвично високий стос документів, які встигли назбиратися з учорашнього вечора. Він згадав, що сьогодні день без аудієнцій, і вирішив, що встигне впоратися з роботою, навіть попри ранкову затримку.