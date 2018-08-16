Уболівальники взяли на поруки футболістів ФК «Верес», які напідпитку побили таксиста
В ніч на 11 серпня спортсмени побили таксиста в Рівному
Спорт — Катерина Чурилова, 16 серпня2090
Антон Котляр, Віктор Барабаш та Дмитро Заїкін 16 повернуться до тренувань у складі «Вереса». Усіх трьох узяли на поруки вболівальниками команди перед керівництвом клубу, інформує Sport Arena.
На зустріч, яка відбулась в Рівному, приїхала вся команда і просила уболівальників і керівництво «Вереса» амністувати Котляра, Барабаша та Заїкіна. Ця трійця також просила пробачення за свій вчинок.
Як писав ZAXID.NET, троє футболістів клубу другої ліги чемпіонату України – рівненського «Вереса» – в ніч на 11 серпня побили таксиста у Рівному, відмовившись платити за надану послугу. «Верес» згодом оприлюднив офіційну заяву, що розриває із нападниками на таксиста контракти.
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