Уболівальники взяли на поруки футболістів ФК «Верес», які напідпитку побили таксиста

Антон Котляр, Віктор Барабаш та Дмитро Заїкін 16 повернуться до тренувань у складі «Вереса». Усіх трьох узяли на поруки вболівальниками команди перед керівництвом клубу, інформує Sport Arena.

На зустріч, яка відбулась в Рівному, приїхала вся команда і просила уболівальників і керівництво «Вереса» амністувати Котляра, Барабаша та Заїкіна. Ця трійця також просила пробачення за свій вчинок.

Як писав ZAXID.NET, троє футболістів клубу другої ліги чемпіонату України – рівненського «Вереса» – в ніч на 11 серпня побили таксиста у Рівному, відмовившись платити за надану послугу. «Верес» згодом оприлюднив офіційну заяву, що розриває із нападниками на таксиста контракти.