Матчі 1/8 відбудуться у лютому-березні

Груповий етап Ліги чемпіонів завершився 9 грудня матчем між «Аталантою» та «Вільярреалом», тож визначилися усі учасники 1/8 фіналу сезону 2021/22. Три команди пройшли до плей-оф, вигравши усі матчі в групі, – це «Ліверпуль», «Аякс» та «Баварія». Уперше за 20 років з групи не вийшла «Барселона», яка продовжить виступи у Лізі Європи.

Перші місця в групах посіли:

«Манчестер Сіті»;

«Ліверпуль»;

«Аякс»;

«Реал»;

«Баварія»;

«Манчестер Юнайтед»;

«Лілль»;

«Ювентус».

З другого місця до плей-оф вийшли:

ПСЖ;

«Атлетіко»;

«Спортинг»;

«Інтер»;

«Бенфіка»;

«Вільярреал»;

«Ред Бул»;

«Челсі».

У свою чергу в Лізі Європи виступи продовжать «Лейпциг», «Порту», «Боруссія», «Шериф», «Барселона», «Аталанта», «Севілья» та «Зеніт».

Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів відбудеться 13 грудня. Матчі 1/8 заплановані на лютий та березень, у квітні – чвертьфінали, у кінці квітня та на початку травня – півфінали, а фінал – 28 травня на «Газпром-Арені» у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що жодна з українських команд не продовжить виступи у єврокубках. «Динамо» та «Шахтар» посіли останні місця у групах Ліги чемпіонів, а «Зоря» вилетіла з Ліги конференцій, посівши третє місце. Додамо, що з наступного сезону жодна з українських команд напряму до групового етапу Ліги чемпіонів не потрапить, а починатиме кваліфікацію з попереднього раунду плей-оф.