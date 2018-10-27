Учасниць російського гурту «2 Маши» не пустили в Україну

Солістки гурту «Дві Маші» будуть повернуті в Росію найближчим часом

Учасницям російського гурту «2 Маши» («Дві Маші») відмовлено у візиті в Україну, а також заборонено в'їзд в нашу країну на три роки. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби у суботу, 27 жовтня.

«Сьогодні вранці, під час прикордонного контролю поїзда «Москва-Кривий Ріг», в одному з вагонів прикордонники виявили громадянок РФ - солісток гурту «Дві Маші», - йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, росіянки планували відвідати з концертом один з розважальних закладів у Харкові ввечері 27 жовтня.

«Однак під час проведення додаткового контролю з'ясувалося, що артистки неодноразово відвідували тимчасово окуповану територію Республіки Крим з метою виступів і зйомок кліпів, перетинаючи державний кордон України через закритий пункт пропуску», - зазначили у прес-службі.

Солістки гурту «Дві Маші» будуть повернуті в Росію найближчим часом, повідомили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, раніше міністерство культури України внесло ще двох російських акторів до переліку осіб, що загрожують національній безпеці України. Згідно з оновленими даними, його поповнили Леонід Ярмольник та Ірина Алфьорова. Станом на 22 жовтня у переліку, який почали складати 2015 року, були зазначені 144 особи.