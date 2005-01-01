Білоруські музиканти вимагають виключити українського співака з відбору на Євробачення

Alekseev дуже часто виступає в Росії

Український співак Микита Алєксєєв, що виступає під сценічним ім'ям Alekseev бере участь у національному відборі на Євробачення від Білорусі. Проте його участь викликала скандал черед білоруських музикантів. Вони звинуватили Алєксєва у тому, що його конкурсна пісня Forever порушує регламент Євробачення і вимагають відсторонити його від участі у конкурсі.

Учасники національного відбору Білорусі написали листа на адресу державного телеканалу БТРК, у якому заявили, що не підпишуть договір «на участь у фінальній частині національного відбору до моменту прийняття БТРК чесного і справедливого рішення - дискваліфікації артиста Микити Алєксєєва», повідомив сайт Tut.by.

На думку авторів листа український співак намагається видати за нову англомовну версію своєї ж пісні, яку публічно виконував майже рік тому, хоча правила Євробачення передбачають, що до конкурсу допускають пісні, прем'єра яких відбулась не раніше 1 вересня 2017 року.

За словами білоруського продюсера Олександра Слуцького, є багато доказів порушення Алєксєвим регламенту відбору. Так, 18 травня 2017 року на концерті в Києві в рамках всеукраїнського туру «П'яне сонце» співак вперше виконав пісню «Назавжди» російською мовою. Крім того, вона прозвучала 23 травня на концерті у Ставрополі, Росія. Тобто пісня Forever, яка, по суті, є англомовною версією пісні «Назавжди», є надто старою для Євробачення-2018.

«Ми витрачаємо шалені гроші, і статистами бути не хочеться. Ніхто з нас не може протистояти команді Микити Алєксєєва. Там величезні кошти, величезна фан-база. У жодного з білорусів її бути не може», - додав продюсер Олександр Слуцький.

Зараз БТРК перевіряє конкурсну заявку Микити Алєксєєва. Днями має бути винесене рішення: вважати пісню Forever самостійним твором чи версією пісні «Назавжди».

Нагадаємо також, що схожий скандал виник в Україні у 2016 році. Після другого півфіналу, коли найбільше балів і у суддів, і у глядачів отримав SunSay (Андрій Запорожець) виявилось, що його пісня Love Manifest виявилась надто старою для конкурсу.

Нагадаємо, що Alekseev спочатку подавав заявку на участь в українському національному відборі на Євробачення-2018. Згодом він забрав її, щоб надати перевагу Білорусі. Правила Євробачення це дозволяють.

«Спочатку ми подали заявку від України, а потім вирішили забрати. Мені здається, що зараз Україну має представляти артист, який відомий тільки там, всередині України. Я думаю це буде правильно», - сказав артист в інтерв’ю Pop-Kopm Show.

Як відомо, Alekseev дуже часто виступає в Росії. Можливо, його команда боялася, що разі участі в українському національному відборі це може викликати скандал, як це сталося у 2016 році із тим же Анрієм Запорожцем.