Український культурний фонд для наочної демонстрації наслідків військових злочинів РФ в Україні Український культурний фонд запускає інтерактивну «Мапу культурних втрат».

Можливість принаймні візуально оцінити масштаби руйнувань в Україні також спростовує заяви російського керівництва, яке вперто стверджує, що армія РФ нібито наносить точкові удари виключно по військових об’єктах, вважають в УКФ. Інтерактивна мапа доступна тут.

«Відтепер чи не усі руйнації, які російська армія нанесла культурній спадщині України можна буде переглянути в режимі реального часу. Така візуалізація їхніх злочинів вкотре буде доводити, що Росія – брехлива країна-терорист, яка, всупереч будь-яким міжнародним правилам ведення війни, міжнародним конвенціям, нищить геть усе на своєму шляху», – наголосив виконавчий директор УКФ Владислав Берковський.

Чиновник вважає, що «Мапа культурних втрат» може слугувати вагомим аргументом під час дискусій з партнерами про виключення Росії з лав різних міжнародних культурних організацій чи об’єднань.

На мапі можна побачити про місце розташування, час пошкодження та масштаби втрат. До наповнення мапи може долучитися кожен, хто став свідком військових злочинів російських окупантів, що призвели до пошкодження чи руйнації об'єктів чи пам'яток української культури. Фото та відео докази можна надсилати до Міністерства культури та інформаційної політики через спецально створений ресурс.