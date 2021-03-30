Китайська компанія Sinohydro Corporation Limited успішно оскаржила рішення «Укравтодору» про розірвання контракту. «Укравтодор» розірвав контракт через порушення термінів його виконання і незадовільну якість виконаних робіт, але Рада з врегулювання спорів, призначена у межах контракту, визнала таке розірвання неправомірним і постановила повернути підряднику банківську гарантію на суму 10,3 млн євро.

«Рішенням пана Махадева Гопіната, арбітра Міжнародної асоціації інженерів-консультантів (FIDIC), розірвання контракту “Укравтодором” визнано неправомірним. Відповідно до цього рішення, 10,3 млн євро, інкасованих “Укравтодором” за банківськими гарантіями, які китайська компанія SINOHYDRO надала відповідно до умов контракту, мають бути повернені підряднику», – повідомили в «Укравтодорі».

Там додали, що, фактично, цим рішенням вина підрядника щодо неспроможності виконати контрактні зобов’язання повністю перекладається на замовника, яким є «Укравтодор».

«Держагентство автомобільних доріг готує офіційну незгоду з рішенням та повідомлення про намір розпочати арбітраж», – наголосили в «Укравтодорі».

Про що йдеться

Торік у жовтні «Укравтодор» розірвав контракт на будівництво житомирської об’їзної на трасі М-06 Київ – Чоп з підрядником Sinohydro. Об’єкт фінансувався за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком.

Будівельні роботи мали бути виконані протягом двох років, однак за цей період та відведений подовжений строк підрядник виконав 50% робіт, які були передбачені контрактом. Крім того, в «Укравтодорі» зазначили, що значна частина робіт виконана із суттєвими порушеннями технології будівництва. Роботи визнані дефектними та підлягають повторному виконанню.

Що таке Рада з врегулювання спорів

Це орган врегулювання конфліктів між підрядником та замовником. Діяльність Рад з врегулювання спорів передбачають документи FIDIC, які «Укравтодор» використовує під час впровадження міжнародних проектів.

Контрактом передбачено, що представник Ради з врегулювання спорів систематично має відвідувати будівельний майданчик та особисто знайомитись зі станом справ.

«Натомість Махадева Гопіната проживає у Південно-Африканській Республіці – і в Україні, а тим паче на будівельному майданчику, він жодного разу не був. Цей факт дозволяє поставити під сумнів об’єктивність та неупередженість рішень Гопіната, про що свідчить аргументація та зміст таких рішень», – наголошується в повідомленні «Укравтодору».