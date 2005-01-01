Україна домовилася з Катаром про уникнення подвійного оподаткування

Україна і Катар підписали Угоду про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податку на доходи. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства фінансів України у четвер, 22 березня.

Як зазначається, уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб буде досягатися за рахунок розподілу права оподаткування окремих видів доходів між Україною і Катаром, а також завдяки врахуванню у податкових зобов'язаннях платника однієї держави раніше сплачених податків на території іншої країни.

Протокол передбачає оподаткування дивідендів за ставкою 5%, якщо фактичним власником дивідендів є компанія, у власності якої не менше 10% компанії, що сплачує дивіденди, і 10% - в інших випадках.

Ставка оподаткування роялті встановлена на рівні 5% і 10%, аналогічні ставки встановлені на оподаткування процентів.

Україна і Катар мають завершити внутрішні державні процедури, необхідні для ратифікації протоколу.

До слова, напередодні Україна й Катар підписали угоду про безвізовий режим.