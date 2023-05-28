Енергосистема України 27 травня під час вечірніх годин пікового навантаження брала аварійну допомогу від Румунії. Про це повідомило Укренерго.

У повідомленні зазначається, що енергосистемі України 27 травня з 21:00 до 22:00 для покриття вечірнього піку споживання довелось взяти аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. В компанії підкреслили, що аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативна міра швидкого реагування для балансування енергосистеми.

Причиною використання аварійної допомоги була недостатність загальної потужності українських електростанцій. Водночас, імпорт зі Словаччини здійснювався, але у вечірні години був незначним.

«Поки електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але у вечірні години просимо споживати електроенергію бережливо», – говориться в повідомлені компанії. Водночас, там зазначили, що нічна атака росіян безпілотниками не спричинила нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж.

До слова, з 29 березня Україна має можливість, в разі необхідності, отримувати технічну допомогу електроенергією не тільки від сусідніх країн, а й від інших країн ЄС. Аварійна допомога – це термінове постачання електроенергії з іншої країни на запит системного оператора у випадку, якщо внутрішні резерви та засоби для уникнення одночасного вимкнення великої кількості споживачів уже вичерпані. Від імпорту вона відрізняється тим, що це екстрений захід для подолання позаштатної ситуації й потребу в ньому неможливо спрогнозувати завчасно. Імпорт же здійснюється у заздалегідь визначені строки згідно з підписаними комерційними контрактами.