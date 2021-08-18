Україна допомогла вибратися з Кабулу Сахрі Карімі

Серед евакуйованих з Афганістану українським літаком була відома афганська режисерка Сахра Карімі. Про це пише The Guardian.

За її словами, Офіс президента України і МЗС України, посольство Туреччини, Словацька академія кіно і посол Словаччини допомогли їй втекти з Кабула разом з ще 11 людьми.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна продовжить робити все можливе, щоб допомогти українцям та іноземцям, чиє життя зараз знаходиться під загрозою.

Сахра Карімі наразі перебуває у Києві

Карімі – генеральна директорка державної кінокомпанії «Афганфільм» з 2019 року, перша і єдина жінка в Афганістані, яка має докторський ступінь у галузі кіновиробництва. Її фільми відомі за межами Афганістану.

Карімі каже, що покинула Кабул після того, як на вихідних потрапила в заголовки газет зі своїм відкритим листом, в якому просила захистити афганських кінематографістів і мистецтво від талібів. Режисерка зазначила, що, незважаючи ні на що, до останнього продовжувала знімати.