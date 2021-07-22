Україна і Угорщина схвалили угоду про взаємне визнання освітніх документів
Українські громадяни в Угорщині зможуть користуватися своїми освітніми та науковими документами
Глава МЗС України Дмитро Кулеба та його угорський колега Петер Сійярто у четвер підписали у Києві міжурядову угоду про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені. Про це повідомляє «Європейська правда».
«Ми підписали два документи. Перший документ – угода про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені. Завдяки цій угоді українські громадяни в Угорщині та угорські громадяни в Україні зможуть користуватися національними освітніми та науковими документами», – розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він подякував колегам з міністерства освіти і науки України та їхнім угорським партнерам за те, що «ця багатостраждальна угода все таки була доведена до логічного кінця».
Кулеба наголосив, що ця угода є важливи елементом в розв’язуванні проблем в освітній сфері, які накопичилися з Угорщиною за останні роки.
«Ми продовжуємо рухатись до розв’язання всіх колючових проблем з Угорщиною у наших двосторонніх відносинах», – висловив впевненість міністр. Кулеба додав, що другим підписаним документом є меморандум про співпрацю у сфері підготовки дипломатичних кадрів.
Петер Сійярто зі свого боку підкреслив, що підписання угоди свідчить про те, що «немає невирішуваних проблем, тільки треба багато працювати».