Україна відкличе позови за умови отримання гарантій відсутності обмежень на експорт зерна в майбутньому

Україна відкликає свої позови до Світової організації торгівлі (СОТ) проти трьох країн Євросоюзу, а саме Польщі, Литви та Латвії, за умови отримання гарантій відсутності обмежень на експорт зерна в майбутньому. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Україна була змушена подати позови до СОТ через обмеження, які ввела Польща та інші країни Євросоюзу на імпорт українського зерна. Тепер Україна вимагає гарантій, що подібні обмеження не будуть запроваджені у майбутньому. Таким чином, відкликання позовів стане можливим лише після отримання відповідних гарантій від Польщі та інших країн Євросоюзу.

«Для нас дуже важливо, щоб польська сторона та інші держави, і Європейський Союз гарантували нам, що таких обмежень у майбутньому не станеться... Тому, звичайно, тільки тоді, коли ми отримаємо гарантії, ми формально оголосимо на весь світ, що ця суперечка вичерпана. Думаю, це питання буде розглядатися останнім», – сказав чиновник.

За його словами, Україна надає пріоритетне значення запуску механізму узгодження та верифікації українського експорту зерна, що вже отримав підтримку з боку Євросоюзу та його держав-членів. Цей механізм допоможе врегулювати спір та забезпечити справедливі умови для обох сторін.

Водночас позови до СОТ були важливим кроком для визначення природи обурення України щодо обмежень на експорт зерна, і тепер Україна сподівається на конструктивний розвиток ситуації за участю європейських партнерів.

«Позови до СОТ, як ми бачимо з реакції партнерів, були цілком правильним кроком», – додав Качка.

Нагадаємо, 18 вересня міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Угорщини та Словаччини, які продовжили заборону на імпорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії про скасування обмежень.