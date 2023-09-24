За словами польського президента, Польща намагається допомогти Україні й тим країнам, які потребують цієї допомоги

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна підготувала транзитні коридори, якими Україна зможе експортувати своє зерно країнам, що потребують цього. Проте Варшава не скасовує свою заборону на продаж аграрної продукції. Таку заяву зробив Дуда в ефірі TVP1, повідомили у його канцелярії зранку у неділю, 24 вересня.

«Завдяки праці наших фермерів ми самодостатні. Нам не потрібне зерно з України. Їх чудові врожаї під час війни дуже мало дісталися країнам, які їх справді потребували. У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно», – йдеться у повідомленні.

За словами польського президента, Польща намагається допомогти Україні й тим країнам, які потребують цієї допомоги.

Водночас Анджей Дуда вважає правильним рішення уряду залишити заборону на продаж українського зерна на польському ринку.

«Але ми повинні зробити все, щоб транзит був якомога більшим», – наголосив Дуда.

Зауважимо, що заява польського президента прозвучала після кількох напружених днів в українсько-польських відносинах. Напруженість у відносинах Варшави та Києва пов'язана з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь. Двосторонні обвинувачення сягнули найвищого рівня, коли 19 вересня президент України Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН сказав, що «дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі», перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи «підготувати сцену для московського актора». Через ці слова Польща викликала посла України.

Натомість Анджей Дуда заявив, що у справі українського зерна він та польський уряд твердо захищатимуть інтереси польських фермерів. Президент Польщі порівняв дії України із ситуацією того, хто тоне і хапається за соломинку та повідомив, що запланована зустріч із Володимиром Зеленським 19 вересня не відбулася. Дуда пояснив це перенесенням часу його виступу на Асамблеї ООН.

Загострення українсько-польських стосунків відбулося на тлі активної виборчої кампанії у Польщі. 15 жовтня 2023 року в Польщі мають відбутись чергові парламентські вибори до Сейму та Сенату.