Зустріч із Анджея Дуди з президентом Володимиром Зеленським у Ряшеві у грудні 2022 року

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у справі українського зерна він та польський уряд твердо захищатимуть інтереси польських фермерів. Про це, як передає «Польське радіо», він сказав під час прес-конференції в Нью-Йорку 19 вересня.

Дуда заявив, що Польща хоче максимально допомогти Україні, але має відстоювати свої інтереси. Також президент Польщі порівняв дії України із ситуацією потопаючого, який хапається за соломинку.

«Україна зазнає нападу Росії, вона, безсумнівно, перебуває в дуже складній ситуації. Вона хапається за все, що може. Чи можна мати до неї за це претензії? Ну, звичайно, можна. Чи потрібно нам діяти, щоб захистити себе від того, аби потопаючий завдав нам шкоди? Звісно, ми повинні діяти, щоб захистити себе від того, щоб потопаючий заподіяв нам шкоду, тому що якщо потопаючий завдасть нам шкоди і втопить нас, він позбудеться допомоги», – заявив польський президент.

Анджей Дуда також висловив переконання, що Україна має пам'ятати, що отримує допомогу від Польщі.

«Було б добре, щоб Україна пам'ятала, що вона отримує від нас допомогу, і пам'ятала, що ми також є транзитною країною для України», – сказав польський президент,

Польський лідер також повідомив, що запланована зустріч із Володимиром Зеленським не відбулася через перенесення часу його виступу на Асамблеї ООН. Анджей Дуда висловив сподівання, що розмова відбудеться пізніше.

«Наразі це [питання] знято з порядку денного», – сказав Дуда.

Зазначимо, що президенти України Володимир Зеленський та Польщі Анджей Дуда 19 вересня мали зустрітися у Нью-Йорку на полях сесії Генеральної асамблеї ООН, щоб обговорити хід українського контрнаступу, а також актуальні питання щодо експорту українського зерна. Однак зустріч була знята з порядку денного через зміну графіків, повідомляє Rzeczpospolita.

Зустріч була знаковою в контексті конфліктів, які виникли між Польщею та Україною у зв’язку з одностороннім продовженням урядом у Варшаві ембарго на українське зерно.

Зауважимо, що у своєму виступі на Генасамблеї ООН Володимир Зеленський звинуватив деяких європейських партнерів у тому, що вони «діють спільно з Росією та грають у «політичному театрі». За словами Зеленського, вони роблять «трилер» із питання зерна.

«Може здаватись, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають вийти на сцену московському акторові», – заявив Зеленський з трибуни ООН.

Офіційний Київ відреагував на заборону Польщі ввозити українське зерно заявою про запровадження ембарго на польські овочі й фрукти.

Загострення українсько-польських стосунків відбувається на тлі активної виборчої кампанії у Польщі. Нагадаємо, 15 жовтня 2023 року в Польщі мають відбутись чергові парламентські вибори до Сейму та Сенату.