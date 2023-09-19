Український уряд пропонує країнам-сусідам компромісний сценарій щодо експорту зерна. Про це 19 вересня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Наш уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України», – написав він.

За словами Шмигаля, запропонований механізм контролю допоможе запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС.

«Зокрема, плануємо ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до 5 держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки», – повідомив він. Якщо цей сценарій не запрацює, Україна продовжить позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Також Україна починає антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року.

«Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн», – наголосив Шмигаль.

«Росія щодня атакує наші порти, нищить інфраструктуру, елеватори, атакує аграрні підприємства, мінує поля. Подальше блокування нашого аграрного експорту країнами-сусідами вдарить по українській економіці, фінансах, податкових надходженнях та робочих місцях. Таке блокування також зіграє на руку російському плану влаштувати чергову світову продовольчу кризу», – додав він.

Як інформував ZAXID.NET, 15 вересня Єврокомісія вирішила скасувати заборону на імпорт українського зерна у Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії. Після такого рішення Польща, Угорщина та Словаччина продовжили обмеження в односторонньому порядку. Це пов'язано з тим, що імпорт українського зерна у перерахованих вище країнах сильно впливав на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало масове невдоволення у фермерів. У відповідь Україна подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.