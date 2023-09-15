Європейська комісія не продовжила обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Комісія дійшла висновку, що завдяки обмеженням на український експорт, які запровадили 2 травня 2023 року, ринкові труднощі у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині, що межують з Україною, зникли. Відповідне рішення ухвалили у п’ятницю, 15 вересня, пише «Європейська правда».

Єврокомісія проаналізувала вплив обмежень експорту чотирьох категорій сільськогосподарської продукції на ринок ЄС і виснувала, що вони посприяли виправленню цінових стрибків на ринках п'яти держав-членів ЄС, які вимагали заборони.

«У результаті було досягнуто домовленості про те, що дія чинних заходів закінчується сьогодні», – йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Водночас в Єврокомісії додали, що Україна погодилася запровадити будь-які правові заходи – наприклад систему ліцензування експорту – протягом 30 днів, щоб уникнути сплеску цін на зерно.

До таких заходів, починаючи з 16 вересня, Київ повинен «запровадити ефективні заходи контролю» за експортом чотирьох категорій сільгосппродукції, щодо якої існували обмеження. Ці заходи Україна має подати до Єврокомісії не пізніше 18 вересня.

Європейська комісія та Україна слідкуватимуть за ситуацією через спеціальну платформу, щоб мати можливість реагувати на будь-які непередбачені ситуації. Комісія також заявила, що буде утримуватись від запровадження будь-яких обмежень доти, доки ефективні заходи з боку України діють та повністю працюють.

14 вересня Україна повідомляла, що для того, аби усунути застереження від європейських країн, вона домовилась з ЄС збільшити потужності Дунайського коридору, перенести санітарний та фітосанітарний контроль з кордону до країн призначення української продукції. Також домовились про розбудову нових зерносховищ на території ЄС, сформувати альтернативні транспортні коридори до Балтійського, Адріатичного та Егейського морів і почати працювати над спільним митним контролем між Україною та державами-членами ЄС.

Як інформував ZAXID.NET, влада Польщі заявляла, що, попри рішення ЄС, її кордони для українського зерна будуть закритими і після 15 вересня.