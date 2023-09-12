Польський уряд в односторонньому порядку ухвалить рішення про блокаду українського збіжжя з 15 вересня, якщо Єврокомісія не продовжить заборону на ввезення до п’яти країн ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія) пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України. Про це повідомили у вівторок, 12 вересня, вранці глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, міністр сільського господарства Роберт Телус та речник польського уряду Пьотр Мюллер пише «Укрінформ».

«Польща не дозволить, щоб нас залило українське збіжжя. Незалежно від того, яким буде рішення брюссельських чиновників, ми не відкриємо наших кордонів», – написав Моравецький в соцмережі.

До свого допису він долучив відеоролик правлячої партії «Право і Справедливість», в якому глава уряду наголошує, що Польща прийняла мільйони біженців з України. Водночас коли треба захистити інтереси Польщі, уряд боронитиме інтереси польського села.

Polska nie pozwoli, żeby zalało nas ukraińskie zboże.

Niezależnie od tego, jaka będzie decyzja brukselskich urzędników, nie otworzymy naszych granic. https://t.co/KvqvIYWQFz — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 12, 2023

У ролику Моравецький наголосив, що саме «тверда позиція Польщі» призвела до того, що «був затриманий імпорт українського збіжжя на спільний європейський ринок». Він зазначив, що поки у Брюсселі вирішують, чи зберегти ембарго на українське збіжжя, Польща не дозволить на засилля польського ринку українською агропродукцією.

Міністр Телус повідомив, що його міністерство рекомендує уряду Польщі прийняти розпорядження, в якому підтвердити, що українське збіжжя не потрапить на польський ринок після 15 вересня. Водночас, він запевнив, що Варшава підтримує транзит українського збіжжя через територію Польщі, аби воно потрапляло на ринки третіх країн, зокрема до Африки.

Своєю чергою речник уряду Польщі Пьотр Мюллер повідомив, що уряд країни прийме розпорядження, в якому закликатиме Єврокомісію продовжити заборону на імпорт до п’яти країн ЄС збіжжя з України. Одночасно в документі буде попередження: якщо цього не станеться, то на основі положення про безпеку Варшава прийме відповідне рішення на національному рівні.

Зазначимо, що Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія напередодні звернулися до Ради ЄС із проханням продовжити тимчасову заборону на ввезення української зернової продукції. Починаючи з 15 квітня Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія по черзі заборонили імпорт агропродукції з України. 5 червня Європейська комісія продовжила обмеження на імпорт української агропродукції до 15 вересня 2023 року. Вони стосуються імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Водночас сфера застосування цих заходів до перелічених продуктів скорочується з 17 до шести тарифних ліній.

Країни також зверталися до Єврокомісії з закликом запропонувати механізми захисту для аграріїв від напливу агропродукції з України. Єврокомісія обіцяла новий пакет підтримки аграріїв загальною вартістю 100 млн євро й активацію надзвичайних захисних заходів відповідно до чинного Регламенту про автономні торговельні заходи для пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи, імпорт яких з України тимчасово заборонений.

НБУ підрахував, що проблеми «зернового коридору» та обмеження імпорту агропродукції сусідніми країнами можуть коштувати Україні до 800 млн доларів на місяць.