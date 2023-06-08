Рівень підтримки українців в польщі і надалі залишається високим

Більшість громадян Польщі, а саме 65%, і надалі хочуть допомагати українцям. Про це свідчать результати опитування, проведеного центром Pollster для видання Super Express, передає Польське радіо.

На запитання, чи мають поляки і далі допомагати українцям, 65% респондентів відповіли так, 35% дали заперечну відповідь. Опитування проведено 30-31 травня, у ньому взяли участь 1006 дорослих поляків.

Зазначимо, що за приблизними підрахунками, у Польщі перебувають 3,5 млн українців, з яких до 1,3 млн прибули після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Залишитись на постійне проживання у Польщі збираються лише 6% українських біженців. Натомість 32% українців, які втікали від війни, хочуть якнайшвидше повернутися додому.