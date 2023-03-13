Залишитись на постійне проживання в Польщі збирається 6% українських біженців

Залишитись на постійне проживання у Польщі збираються лише 6% українських біженців. Натомість 32% українців, які втікали від війни, хочуть якнайшвидше повернутися додому. Про це свідчать результати дослідження «Воєнні біженці з України. Рік у Польщі». Його провів Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету разом із Міграційною платформою EWL та Фондом підтримки мігрантів на ринку праці EWL. Результати презентували в понеділок, 13 березня, у Львові.

Майже всі українці, які були змушені переїхати до Польщі – це жінки середнього віку. Переважно вони працюють у сфері послуг.

«94% респондентів – це жінки. Середній вік опитаних – 38 років. Найбільше приїхало людей із півночі та півдня України, зі східних областей Польща прийняла 16% біженців, а із західних лише 10%», – зазначив Марцін Колодзейчик, директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL.

Під час дослідження опитали 400 українців, які приїхали у Польщу після 24 лютого торік. Біженців запитували про працевлаштування у Польщі, чи збираються вони залишатися і надалі в цій країні, як надовго, а також чи стануть кращими українсько-польські відносини після війни.

Дослідження здійснили на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі 10-16 лютого 2023 року. Інтерв’ю відбувалися у різних містах та регіонах Польщі, зокрема у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську, Зеленій Ґурі, Тарнуві, Перемишлі, Віслі та інших.

«Ми опитували людей не лише у великих містах, а й у маленьких. Наше дослідження показало ще й те, що понад 900 тисяч українських біженців працевлаштовані зараз в Польщі. Роботу вони знаходили практично відразу. Спершу це могла бути просто фізична праця, щоб відволіктися від тривожних думок, адаптуватися. А вже пізніше багато хто йшов вивчати мову і знаходив кращу роботу, яка відповідає профілю чи краще оплачується», – зазначила Маргарита Ситник, речниця Міграційної платформи EWL.

І таких українців, які за час перебування у Польщі змінили місце праці – третина.

«Це означає, що українські біженці були дуже активними. Їх мета була не просто втекти і сховатися від війни, а й працювати, щоразу покращувати власні умови. І це нова соціальна ситуація, новий вид біженців», – додав Ян Маліцький, директор Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

«74% українців знайшли роботу в Польщі. Це взагалі унікальна ситуація в Польщі. Наступне дослідження буде набагато ширшим і воно буде стосуватися не тільки біженців, які приїхали після 24 лютого 2022 року, а й взагалі усіх українців, які перебувають в Польщі. Нам цікаво зрозуміти, хто ці українці», – розповів ZAXID.NET Марцін Колодзейчик.

Ширше дослідження про українців оприлюднять у квітні цього року. Нагадаємо, загалом у Польщі зараз мешкає майже два мільйони українців.